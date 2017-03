Motoristi naj ne podcenjujejo voznih razmer, saj so ceste še polne peska, asfalt pa hladen

Motoristi naj pred daljšo vožnjo osvežijo svoj spomin s treningom na poligonu, svetujejo strokovnjaki za varnost v prometu. (Foto: Damjan Žibert)

Preventivna akcija za večjo varnost motoristov bo potekala do 9. aprila, toda številne aktivnosti za motoriste bo Agencija izvajala do konca motoristične sezone, torej do oktobra.

"Namen akcije je opozoriti motoriste na pomen ustrezne priprave ob začetku motoristične sezone, uporabe zaščitne opreme in na pasti, ki so na cestah, ter tudi voznike avtomobilov na prisotnost motoristov na cestah," so zapisali na Agenciji za varnost prometa.

Letošnji slogan preventivne akcije je "Ne prehitevaj življenja. Motorist za vedno!".

Največ prometnih nesreč motoristov se zgodi predvsem v toplih mesecih oziroma v času motoristične sezone med aprilom in oktobrom. Najpogosteje se zgodijo ob vikendih in v popoldanskem času. To je povezano predvsem z življenjskim slogom in odnosom do motornih koles, saj je vožnja z motorjem prej hobi kot nuja. Najpogosteje so v prometnih nesrečah udeleženi vozniki športnih motorjev, kaže statistika.

Razmere za vožnjo z motorjem še niso idealne

"Agencija za varnost prometa želi pred glavno motoristično sezono, ki se je zaradi lepega vremena letos začela že zgodaj, opozoriti tako voznike motoriste kot vse ostale udeležence v prometu na strpno in preudarno vožnjo, ter na dodatno previdnost na cesti. Motoriste poziva k uporabi zaščitne opreme in čelade ter k razmeram na cesti prilagojeni hitrosti vožnje, oziroma upoštevanju omejitev hitrosti," so zapisali.

Kot so poudarili, je v tem času asfaltna površina še hladna in tako ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Poleg tega so ceste še polne udarnih jam in peska od zimskega posipa, pa tudi sposobnosti motoristov v nekaj mesecih neuporabe motorja lahko nekoliko upadejo. Zato priporočajo, da motoristi pred daljšo vožnjo osvežijo svoj spomin s treningom na poligonu ali krajšo kondicijsko vožnjo. Motoristi naj nosijo svetla odsevna oblačila in imajo vedno prižgane luči.

V prihodnjih tednih se motoristi lahko udeležijo številnih preventivnih prireditev in dnevov odprtih vrat za motoriste:

- AMZS CVV Vransko: 2. april 2017



- Pagrat Krško Raceland: 8. april 2017



- Poligon Blagomix Varna vožnja: 9. april 2017



- ZZŠAM Celje, Poligon Ljubečna: 22. april 2017



- CVV Ljubečna: 17. maj 2017

Na poligonih se bodo imeli obiskovalci možnost seznaniti z veščino varne vožnje, zaščitno opremo za motoriste, ter se s praktično vožnjo preizkusiti na poligonu.

"V lanskem letu jih je od 22 umrlih voznikov motorjev kar 18 samih povzročilo nesrečo, največ nesreč pa so povzročili vozniki z vozniškim stažem z manj kot 5-letnimi izkušnjami," je opozoril Igor Velov, direktor Agencije za varnost prometa.

Da bi motoristom omogočili čim boljšo pripravljenost na novo sezono, bo Agencija za varnost prometa v naslednjih tednih organizirala številna preventivna srečanja, ki so namenjena izobraževanju in poudarjanju praktičnega znanja motoristov. Potekala bo tudi širša medijska kampanja, pripravili so tudi informativno brošuro "Motorist za vedno", ki jo bodo prejeli vsi lastniki motorjev ob registraciji. Po Sloveniji bodo potekali tudi številni preventivni dogodki.

Že širina svinčnika v iztegnjeni roki lahko popolnoma zakrije motorista, ki je oddaljen le 30 metrov

Policija bo v času akcije izvajala poostren in sistematičen nadzor nad kršitelji cestno-prometnih predpisov, policisti-motoristi pa bodo na terenu delili svoje izkušnje. Na policiji sicer ugotavljajo, da se je prometna varnost voznikov enoslednih motornih vozil v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 izboljšala, toda kljub temu s prometno varnostjo voznikov enoslednih motornih vozil ne moremo biti zadovoljni.

"Vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, da pozorno spremljajo dogajanje v prometu tako v vzvratnih kot tudi stranskih ogledalih. Pri prehitevanju vozil in vključevanju na prednostno cesto upoštevajte prednost voznikov, ki vozijo po prednostni cesti. Pred vsakim premikom vozila naj vozniki preverijo t. i. mrtvi kot. Motoristi so namreč zaradi ozke silhuete veliko slabše vidni in se lahko v ogledalih "izmuznejo". Že širina svinčnika v iztegnjeni roki lahko popolnoma zakrije motorista, oddaljenega 30 m, zato se morajo vozniki vedno prepričati o prosti poti," poudarja Matjaž Leskovar s Policije.

Da se bodo motoristi lahko čim bolj varno vključili v promet, pa skrbi tudi Direkcija RS za infrastrukturo. Ti namreč že čistijo ceste, predvidoma pa naj bi se čiščenje zaključilo do sredine aprila. "Izvajamo sanacije po zimi poškodovanih vozišč na 141 odsekih državnih cest ter preplastitve in sanacije 26 slabih odsekov cest v dolžini 33,7 km. V pripravi pa so razpisi še za 82,7 km slabih odsekov. Preučujemo tudi možnosti prilagoditve prometne signalizacije, saj želimo z vsemi dodatnimi ukrepi na javnih cestah voznikom enoslednih motornih vozil zagotoviti varno vožnjo in jih pravočasno obveščati o nevarnostih ter jih čim varneje voditi skozi krivine," je poudarila Ljiljana Herga iz Direkcije RS za infrastrukturo.