Motrio – kakovost po dostopnih cenah

Da bi lastnikom starejših vozil z nižjo ceno nadomestnih delov zagotovil zanesljivost in kakovost, je Renault pred 19 leti lastnikom avtomobilov, starejših od štirih let, začel ponujati nadomestne dele Motrio. Ti so kljub svoji kakovosti povprečno kar za 30 % cenejši od originalnih, ponudba pa trenutno vključuje več kot 8.000 kataloških številk najpomembnejših nadomestnih delov za vzdrževanje vozil različnih znamk.

Lastniki starejših vozil, ki obiskujejo pooblaščene servisne delavnice Renault, izdelke Motrio že dobro poznajo. Z razvojem trenutno 11 samostojnih servisnih delavnic Motrio pa se ta blagovna znamka s preverjenimi in kakovostnimi partnerji vztrajno širi po Sloveniji.

Večina izdelkov Motrio je skrita pod motornim pokrovom, očem najbolj vidne pa so pnevmatike Motrio. Proizvaja jih koncern Continental v državah Evropske unije. Letne pnevmatike Conquest so namenjene mestni in izven-mestni vožnji, Conquest Sport so za večje razdalje, nove pnevmatike Conquest Van pa so razvili posebej za lahka gospodarska vozila. Vse pnevmatike Motrio zagotavljajo odlično stabilnost in lego na cesti, dober oprijem na suhi podlagi in vrhunske zmogljivosti na mokri podlag ter dobro odpornost na nastanek vodnega klina (akvaplaninga).

Naročnik oglasa je Renault.