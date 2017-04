Možno je: Znebite se pivskega trebuha in povešenih prsi brez truda, v samo štirih tednih

Počasnejše izgorevanje kalorij v organizmu – krivec je alkohol pa tudi upočasnjen metabolizem

Švicarski znanstveniki so ugotovili, da ob prisotnosti alkohola v organizmu jetra delujejo pospešeno, saj ga na ta način čistijo iz organizma, s čimer pa se drastično upočasnjuje proces izgorevanja kalorij. Vse, kar ne izgori, se shranjuje v obliki maščobnih oblog okoli trebuha in stegen. Pitje piva oziroma na splošno alkohola je v tej zgodbi le en faktor. Poleg alkohola je tu še hrana, leta pa prinašajo tudi upočasnjen metabolizem, ključen mehanizem za izgorevanje kalorij.

Tako naša nagnjenost k mastni hrani, prenajedanju ali pač občasnemu pivu s prijatelji prinaša nič kaj lepe maščobne obloge na trebuhu, stegnih in zadnjici, zaradi katerih ne prepoznamo več svojega telesa. Dobesedno nemogoče se nam zdi, da bi se lahko znebili te ogromne količine maščob.

Brezplačna dostava za bralce portala 24ur.com TU >>

Pohitite in prihranite 20.00 EUR, količine so omejene!

Zakaj Hollywoodske zvezde ne skrbi pivski trebuh?

Kdo izmed nas ima še čas za redno telovadbo? Ob vseh obveznostih – v službi, doma, z otroci, družino in prijatelji – ostane malo časa za spanje, kaj šele za kaj drugega. Vsi hitimo za obveznostmi in nimamo časa pa tudi denarja za angažiranje osebnih trenerjev, zasebnih kuharjev, kakor to počnejo Hollywodske zvezde.

Hollywoodska elita, ki ima resnično dovolj denarja za vse, toda ne tudi časa, se zateka čudežnemu izdelku za hujšanje, ki je od zdaj dostopen tudi vsem nam.

Ne govorimo o dragih preparatih in svetovalcih za hujšanje, ki za svoje storitve računajo vrtoglave zneske. Govor je o čudežu narave, popolnoma naravnem pripravku, ki je bil resnično zadnje leto skrivnost Hollywooda. To je preparat PGC500™COMPLEX. Jared Mcgreevy, osebni nutricionist številnih znanih zvezd, je le-te seznanil s čudežnim delovanjem hidroksi citronske kisline. Po njegovih storitvah so posegale številne zvezde, nekatere izmed njih pa so končno to tudi priznale in z javnostjo podelile skrivnost svojega popolno oblikovanega telesa.

Slavni hollywoodski nutricionist Jared Mcgreevy je pomagal tudi znanemu akcijskemu junaku Christianu Baleu, ki je utelesil Batmana. V svojem intervjuju je presenetil javnost z odkritjem skrivnosti neverjetnih telesnih transformacij. Jared Mcgreevy priporoča PGC500™COMPLEX. Vsi so mislili, da je bilo za dosego takšnih rezultatov potrebno veliko odrekanja hrane in ogromno treningov.

Brezplačna dostava za bralce portala 24ur.com TU >>

Pohitite in prihranite 20.00 EUR, količine so omejene!

Čudežni pripravek Hollywooda za popolno oblikovano telo v 30 dneh!

Hidroksi citronska kislina (HCA) topi maščobe kot maslo in oblikuje popolno telo. Sedaj jo lahko poskusite tudi vi z izdelkom PGC500™COMPLEX, ki dokazano oblikuje vaše telo brez diet in napornih treningov.

Kaj je PGC500 Complex?

PGC500™COMPLEX je pravzaprav ekstrakt čudežnega sadeža Garcinie Cambogie, ki vsebuje hidroksi citronsko kislino (HCA). Hidroksi citronska kislina (HCA) pomaga blokirati razgradnjo in shranjevanje maščob in sladkorja iz hrane, toda v naravi jo je težko dobiti v visoki koncentraciji. Pri večini drugih izdelkov se raven čistoče hidroksi citronske kisline giblje med 35-40% . S sodelovanjem z najboljšimi farmacevti in s pomočjo najmodernejše tehnologije smo uspeli priti do 60 odstotne koncentracije hidroksi citronske kisline. Tako je izdelan PGC500 Complex.

Kako deluje PGC500™COMPLEX?

- Aktivira izgorevanje maščobnega tkiva na trebuhu, bokih, zadnjici in stegnih

- Zmanjšuje obseg pasu do 8 cm in obseg stegen do 6 cm

- Zmanjšuje telesno težo do 9 kg v 30 dneh

Brezplačna dostava za bralce portala 24ur.com TU >>

Pohitite in prihranite 20.00 EUR, količine so omejene!

Naročnik oglasa je Core Labs Ltd.