FOTO: Burja s sunki več kot 140 km/h povzročala zamete, umirilo se bo šele proti večeru

Danes bo oblačno, na Primorskem se bo oblačnost trgala. Veter bo postopno slabel. Ponekod bo še naletaval sneg, padavine pa bodo pogostejše v vzhodni polovici države. Najvišje dnevne temperature bodo od –10 do –4, po nižinah Primorske 0 °C.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra močan veter ponekod v Pomurju in na Gorenjskem ovira promet, ponekod dela tudi snežne nanose. Vozite previdno.

Že zjutraj so se začele težave v prometu. S Prometnoinformacijskega centra so sporočili, da je bila štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred predorom Pletovarje proti Ljubljani zaradi spolzkega vozišča nekaj časa zaprta. Obvoz je bil možen za osebna vozila po vzporedni cesti.

Burja na Primorskem je ponoči oslabela, tako da je primorska avtocesta pri predoru Kastelec znova odprta. Prav tako je spet odprta Luka Koper.

V Vipavski dolini je bil najmočnejši izmerjeni sunek burje v zadnji uri 141 km/h, so še zapisali na Prometno-informacijskem centru. Z Arsa pa so sporočili, da je burja neprekinjeno pihala kar 10 dni zapored.

Kako bo jutri?

Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutro bo zelo mrzlo.

"Najnižje jutranje temperature bodo od –20 do –13, na Primorskem pa nekoliko višje, od –9 do –5 stopinj," je povedal Uroš Strajnar, dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso).

Čez dan se bo nekoliko otoplilo, če temperaturam od –7 do –4 sploh lahko rečemo otoplitev. Na Primorskem se bodo dvignile do okoli 2 °C.

Arso opozarja – zelo mrzlo bo, okrog 10 stopinj pod povprečjem za ta letni čas

Do vključno četrtka bo mrzlo, opozarjajo na Arsu. V večjem delu Slovenije bo srednja dnevna temperatura pod –7 °C, kar je okoli 10 stopinj manj, kot je povprečje za ta čas. Občutek mraza bo stopnjeval veter.

Na Kredarici so zjutraj namerili -26 stopinj, na Voglu -17, v Ratečah -13, na Lisci, kjer je rahlo snežilo, pa -14 stopinj Celzija.

V četrtek zjutraj bo še nekaj jasnine, ponekod bo zelo mrzlo. Čez dan se bo od juga pooblačilo. Do večera bo zahod in jug države zajelo rahlo sneženje. Snežilo bo tudi ob morju.

"Snega ne bo veliko, morda nekaj centimetrov. Bo pa snežilo tudi ob morju," je dodal Uroš Strajnar.

Nekoliko višje temperature lahko pričakujemo v petek. Oblačno bo, predvsem na jugu države se bodo še občasno pojavljale manjše padavine.

Več o vremenu v vašem kraju si preberite tu.

Mraz še ne bo popustil. (Foto: iStock)

Na Arsu so pripravili zanimiv graf odstopanja letne temperature januarja za posamezne slovenske kraje.

Odklon povprečne temperature januarja. (Foto: Arso)

Biovremenska napoved pravi, da bodo imeli občutljivi ljudje vremensko pogojene težave. V mrzli zračni gmoti bodo okrepljeni nekateri bolezenski znaki povezani z boleznimi dihal, srčno-žilnimi boleznimi in revmo, tudi kolike in krči bodo pogostejši. Veter bo krepil občutek mraza. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.

Kako kaže v sosednjih pokrajinah?

Nad severno polovico Evrope je obsežen anticiklon, nad južnim Sredozemljem pa območje nizkega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje mrzel in občasno bolj vlažen zrak.



Danes bo pretežno oblačno, v krajih zahodno od nas občasno delno jasno. V Gorskem kotarju bo rahlo snežilo. Burja bo počasi slabela.

Jutri se bo delno razjasnilo, oblačno bo ostalo na Madžarskem. Čez dan bo predvsem v notranjosti Hrvaške in nad Alpami nastajala oblačnost. Vzdolž Jadranske obale bo še pihala šibka do zmerna burja.