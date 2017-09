Mrzlo jutro je s seboj prineslo slano. V prihodnjih dneh se bo k sreči postopno otoplilo

Vremenoslovci Agencije RS za okolje opozarjajo, da je bilo četrtkovo jutro zelo mrzlo. Mirna in jasna noč je namreč prinesla nizke jutranje temperature. Ponekod v mraziščih Notranjske in alpskih dolinah so se temperature spustile pod ledišče. Topleje, večinoma nad 5 stopinj Celzija, je bilo zaradi vetra na vzhodu države. Na Babnem Polju se je ohladilo do –2, Nova vas na Blokah –1, Jezersko in Rateče 0, Postojna in Logatec 1, Ilirska Bistrica 2, Letališče JP Ljubljana 3, Celje 4, Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici pa 5 stopinj Celzija. Na Kredarici je bilo mrzlo in vetrovno, izmerili so –5 stopinj Celzija.

V visokogorju je debela snežna odeja

V ponedeljek je namreč v visokogorju obilno snežilo, ob tem pa je pihal še zmeren do močan severnik. Na Kredarici je skupna višina snežne odeje v ponedeljek dosegla 80 cm, kar je druga najvišja snežna odeja septembra. Več snega je bilo le leta 1988, in sicer 95 cm. Kljub visoki snežni odeji se sneg najverjetneje ne bo obdržal. Le leta 1972 se je septembrski sneg obdržal vse do zgodnjega poletja, še navajajo na Arsu in dodajajo, da je bil še nekoliko bolj zimski september leta 1977. Takrat je bilo nenavadno veliko snega tudi v Predalpskem hribovju, npr. na Vojskem nad Idrijo je bilo 19. septembra kar 31 cm, na Nanosu 10 cm in Krvavcu 30 cm. Na Kredarici je bila minimalna temperatura –8, v Bovcu 0 in v Biljah pri Novi Gorici 1 stopinja Celzija.

Hidrološko opozorilo

Krka v spodnjem toku in Ljubljanica na Ljubljanskem barju še poplavljata. Reki upadata, zmanjšujejo se tudi poplavljene površine. Reki se bosta predvidoma do sobote vrnili v svoji strugi.

V prihodnjih dneh se bo postopno otoplilo, a izrazite otoplitve ne pričakujemo. Temperatura bo nekoliko pod povprečjem za ta čas. Po svežem jutru se bo danes ogrelo do 20 stopinj Celzija, v petek in soboto pa bo še za kakšno stopinjo topleje. Višje bodo tudi jutranje temperature, le petkovo jutro bo še zelo sveže.

Naslednjih nekaj dni bo sončno in toplo

Danes bo sončno, čez dan bo ponekod več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma sončno. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Prihodnje dni bo večinoma sončno! (Foto: 24ur.com)

V soboto bo povečini sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne nekaj megle. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo predvsem popoldne rahlo deževalo.

Prihodnji teden bo prevladovalo suho vreme, verjetnost za padavine bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija.