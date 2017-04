MZZ o novem osnutku deželne ustave avstrijske Koroške: To je zgodovinski korak

V novem osnutku deželne ustave avstrijske Koroške je izrecna navedba Slovencev.

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) se je odzvalo na zadnji osnutek deželne ustave avstrijske Koroške. Pozdravili so izrecno navedbo Slovencev v novem osnutku deželne ustave kot zgodovinski korak in priznanje kolektivnih pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.

Dodali so, da bo MZZ še naprej pozorno spremljal nadaljnje korake sprejemanja deželne ustave avstrijske Koroške in podpiral rešitve, ki bodo odražale legitimna pričakovanja slovenske narodne skupnosti glede spoštovanja pravic, ki izhajajo iz državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije in zvezne ustave republike Avstrije (ADP).

MZZ je tudi podprl dodatne predloge organizacij slovenske narodne skupnosti k osnutku 5. člena deželne ustave glede uresničevanja jezikovnih pravic slovenske narodne skupnosti v temeljnem aktu dežele Koroške.

Dodali so, da MZZ pozdravlja reden in konstruktiven dialog med predstavniki slovenske narodne skupnosti in vodilnimi političnimi predstavniki dežele avstrijske Koroške, ki prispeva h krepitvi obojestranskega spoštovanja, strpnosti in sožitja med slovensko narodno skupnostjo in večinskim narodom na avstrijskem Koroškem.