Arso poziva: Pripravite se na pozebo, v petek in soboto zaščitite rastline

Na Arsu svetujejo, da v petek in soboto zaščitimo rastline, saj temperature lahko padejo pod ničlo. (Foto: POP TV)

Agencija RS za okolje in prostor je izdala opozorilo pred dodatno ohladitvijo, ki prihaja ob koncu tedna. “Najnižje jutranje temperature se lahko drugi polovici tedna spustijo pod ničlo, kar lahko povzroči poškodbe na rastlinah zaradi nizkih temperatura zraka,” pravijo.

Priporočajo, da se v petek in soboto rastline prekrijejo s pokrivali oziroma, da se izvaja “protislanska zaščita” in na ta način zmanjša tveganje zaradi pozebe. “Priporočamo budno spremljanje razvoja vremena v prihodnjih dneh,” še pravijo.

Rast rastlin prehiteva, predvsem zaradi visokih marčevskih temperatur

Po podatkih fenološkega monitoringa ARSO je fenološki razvoj od 10 do 14 dni zgodnejši od običajnega, k čemur je pripomoglo nadpovprečno toplo vreme v marcu in v prvi polovici aprila. Trenutno so koščičaste vrste sadnih dreves v razvojni fazi plodičev, podobno tudi hruške, pravijo. Zgodnje sorte jablane so ponekod že odcvetele, v večini pa polno cvetijo in odcvetajo. Izjeme so le višje in izpostavljene lege, kjer so cvetni brsti še v fazah mišjega ušesca, balončka oziroma prvih odprtih cvetov.

Današnja jutranja zmrzal na Dolenjskem (Foto: DolenjskaNews

Nekatere rastline v nevarnosti že pri -0,5 stopinje Celzija

Vinska trta ob normalnih temperaturnih razmerah začne z aktivno rastjo, ko povprečne dnevne temperature preidejo 10 Celzija. Na Goriškem in v Brdih so že razviti prvi listi, od šest do osem dni bolj zgodaj kot običajno. Tudi v drugih vinogradniških legah v podravskem in posavskem vinorodnem območju že lahko opazimo razvoj mladih poganjkov, opozarjajo.

Občutljivost na pozebo je odvisna od sadne vrste, sorte in predvsem od razvojne faze. Če se brsti pripravljajo k cvetenju, a so ti še zaprti, lahko prenesejo temperaturo do okoli -3 stopinj Celzija. Ko se cvetovi odprejo pa so lahko kritične temperature že okoli -2 stopinj Celzija.

Kot še poudarjajo v opozorilu, so najbolj občutljivi oplojeni cvetovi in mladi plodiči. Pri koščičarjih, pečkarjih in orehu jih lahko uniči temperatura zraka pod -1 stopinjo Celzija, za marelice pa je usodna že -0,5 stopinje Celzija, še toliko bolj, če kritične temperature trajajo več ur. Mlade poganjke in listi vinske trte uničijo temperature pod -1 stopinje Celzija.

Kaj pravi vremenska napoved?

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v vzhodni Sloveniji pretežno oblačno. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne padavine, deloma plohe, bolj verjetne v vzhodni Sloveniji. Krepil se bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

(Foto: POP TV)

Jutri bo v zahodni polovici Slovenije delno jasno, na vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo močan veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V petek bo povečini sončno, veter bo do jutra oslabel. Zjutraj bo zelo hladno. V soboto bo sončno s hladnim jutrom, popoldne se bo zmerno pooblačilo.