Na avtocesti v smeri proti morju nastajajo zastoji, čaka se tudi na meji

Na slovenskih cestah je promet vse bolj zgoščen in ponekod že nastajajo zastoji.

Po podatkih prometno-informacijskega centra so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti primorski, na obalnih cestah, na cestah do mejnih prehodov, močno povečan promet pa je tudi na primorski avtocesti proti Kopru. Od Logatca proti Uncu promet poteka upočasnjeno v strnjeni koloni, občasno nastane zastoj. Pot se voznikom podaljša za približno 20 minut.

Zgoščen promet z zastoji je tudi na podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci.

Gneča tudi na mejnih prehodih

Daljše čakalne dobe so prav tako na mejnih prehodih. Na Obrežju vozniki za izstop iz države po zadnjih podatkih čakajo uro in pol, na Dragonji eno uro, na Gruškovju in Sečovlju 45 minur, na mejnih prehodih Starod, Sočerga in Jelšane pa okrog 30 minut.

Za vstop v državo pol ure vozniki čakajo na mejnih prehodih Jelšane in Sočerga, na mejnem prehodu Sečovlje 45 minut, na Dragonji pa eno uro. Pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje, v smeri proti Sloveniji je kolona namreč dolga sedem kilometrov.

Štirikilometrski zastoj je sicer tudi v Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kjer občasno zapirajo predor zaradi kontrole na avstrijski strani.