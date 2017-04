Na cesto le še z registriranim mopedom

Mopedi, ki ne presežejo hitrosti 25 kilometrov na uro, morajo biti danes najprej registrirani. (Foto: iStock)

Od danes je treba kolesa s pomožnim motorjem, ki lahko peljejo največ 25 kilometrov na uro, registrirati, zavarovati in zanje - če so starejša od štirih let - opraviti tehnični pregled. Obveznost registracije je uvedla novela zakona o motornih vozilih, ki jo je državni zbor sprejel septembra lani, v njej pa določil, da morajo biti mopedi registrirani od 1. maja letos.

Registracija mopedov na upravnih enotah in pooblaščenih organizacijah poteka že od 6. aprila, do 24. aprila pa jih je bilo po podatkih ministrstva za infrastrukturo registriranih 2628. Po slovenskih cestah se sicer prevaža več kot 20.000 takšnih vozil, kar pomeni, da jih velika večina še ni registriranih.

Postopki registracije po zagotovilih ministrstva za infrastrukturo zdaj tečejo tekoče in brez zapletov. Sprva je namreč do zapletov prihajalo pri dokazovanju lastništva, saj so morali lastniki tistih mopedov, ki niso bili stari več kot 18 let, lastništvo dokazovati z dokumenti, kot je račun ali kupoprodajna pogodba.

Mopedi morajo biti od danes naprej opremljeni z registrsko tablico. (Foto: Ministrstvo za infrastrukturo)

Dokazovanje lastništva

Za starejše mopede pa je treba lastništvo dokazati v posebnem ugotovitvenem postopku. Lastniki v tem postopku podajo izjavo o tem, kako je moped prišel v njihovo last, rabijo pa še dve priči, ki potrdita lastništvo. Izjavo lahko podkrepijo z morebitnimi listinami, kot je garancijska knjižica, dobrodošle pa so tudi fotografije.

Zaradi težav, ki so se pokazale pri postopkih registracije, zlasti pri ugotavljanju lastništva, pa so na infrastrukturnem ministrstvu dovolili, da se poseben ugotovitveni postopek lahko uporablja tudi za mopede, ki niso stari več kot 18 let. Tako je tudi takšne mopede mogoče registrirati brez dokumentov o lastništvu.

Lastnikom mopedov sicer registracija in zavarovanje prinašata dodatne stroške. Za tehnični pregled morajo odšteti 17 evrov, za postopek registracije (vključno z registrsko tablico) pa 28 evrov. Zavarovanje glede na informativni izračun, brez bonusov in popustov, lastnike stane še 56 evrov.

Razlog za sprejem omenjene novosti je bil po navedbah predlagateljev in vlade v zagotavljanju večje prometne varnosti za najranljivejše udeležence v prometu. Veliko teh vozil je bilo namreč predelanih, tako da so dosegala bistveno višje hitrosti, tega pa se ni dalo nadzirati.

Zakon je ob postopku sprejemanja naletel na precej kritik, med drugim tudi opozicijskih strank. V SDS so tako pred kratkim v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o motornih vozilih, s katero predlagajo ukinitev obveznosti registracije mopedov.

Hkrati z novelo zakona o motornih vozilih je državni zbor septembra lani sprejel tudi novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki voznikom mopedov zapoveduje nošenje čelade. Ta je sedaj obvezna tudi za vse mladoletne kolesarje.