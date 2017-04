Na cvetno nedeljo po cerkvah blagoslovi zelenja

Kristjani praznujejo cvetno nedeljo, s katero se začenja neposredna priprava na veliko noč. Po katoliških cerkvah tako danes potekajo blagoslovi vejic oljk in drugega zelenja, ki ga pogosto povežejo v butare.

Na cvetno nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Katoličani zato po stari krščanski navadi na ta dan k blagoslovu v cerkev prinesejo različno zelenje, najpogosteje oljčne vejice.

Palmove veje so po krščanski simboliki znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa je simbol miru in sprave.

Papež Frančišek bo danes dopoldne na Trgu sv. Petra v Vatikanu blagoslovil palmove in oljčne vejice, daroval bo tudi mašo. Slovesne maše z blagoslovi zelenja bodo potekale tudi po slovenskih cerkvah.

Na dvorišču sedeža ljubljanske nadškofije bo dopoldne oljke in drugo zelenje blagoslovil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, nato pa bo v stolnici daroval mašo. V mariborski nadškofiji bo zelenje blagoslovil nadškof metropolit Alojzij Cvikl, nato pa bo tudi on daroval mašo.

Pri slovesnostih bodo danes prebirali svetopisemske odlomke o Jezusovi zadnji večerji, trpljenju in smrti, ki se jih posamično in bolj poglobljeno spominjajo na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto.

V Evangeličanski cerkvi danes končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Evangeličani zelenja ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.

Cvetno nedeljo bodo obeležili tudi pravoslavni verniki, ki sicer uporabljajo drugačen koledar. Letos namreč pravoslavna velika noč prav tako pride na 16. april.