Na dan naključne prijaznosti ne bodite 'gajbičarji'. Raje priskočite sosedu na pomoč

Danes praznujemo mednarodni dan prijaznosti, ki ga obeležujemo od leta 1998, ko je bila podpisana deklaracija o prijaznosti. Prve države, ki so ga začele obeleževati so bile Kanada, ZDA in Singapur. Vsako leto na ta dan z deljenjem rumenih rož poudarjajo potrebo po preprostih dejanjih, s katerimi polepšamo življenje drug drugemu.

Današnji dan Društvo Humanitarček obeležuje pod geslom naključna prijaznost. Z obeležjem želijo ljudi spodbuditi k temu, da brez razloga znancu ali neznancu polepšajo dan s prijaznostjo. Tako bodo danes v društvu delili rumeno cvetje in priponke s prijaznimi nalogami.

Mogoče priskočite sosedu na pomoč pri čiščenju zasneženega vozila ali pa mu odstopite svoje rokavice, da si pogreje premražene prste. (Foto: Thinkstock)

Priponke je pripravil oblikovalec Mitja Bokun, na vsaki od njih pa je zapisana prijazna naloga. Ko prejemnik priponke nalogo izpolni, si jo pripne. Po vsej Sloveniji jih bodo razdelili več kot 10.000, začeli pa bodo ob 10. uri pred kavarno Nana v Mariboru, so sporočili iz društva Humanitarček.

V Mariboru bodo prav tako razdelili 2000 rumenih cvetlic, "ki poudarjajo potrebo po preprostih dejanjih, s katerimi polepšamo življenje drug drugemu", so zapisali v društvu. Dan prijaznosti pa bodo še posebej obeležili v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer bodo za vse zaposlene pripravili glasbeni program med malico in kosilom, paketke presenečenja, prijazna sporočilca in vadbo joge. Za obiskovalce pa bo popoldne potekala delavnica risanja s kano, so še napovedali v društvu.

Društvo Humanitarček je ob dnevu prijaznosti pripravilo tudi nekaj navodil in idej, "kako nekomu narediti dan bolj prijazen". "Pohvali prve tri ljudi, s katerimi govoriš, osebi, ki si s teboj deli dvigalo, podari čokoladico, ali pa tujcu za brisalce avtomobila zatakni prijazno sporočilo, anonimno pošlji razglednico, lahko pa tudi spečeš nekaj piškotov, jih lepo zapakiraš in jih pustiš sosedi na pragu," so svetovali.

Naključna prijaznost je sicer projekt humanitarnega društva Humanitarček, prek katerega neznanci drug drugemu z majhnimi pozornostmi polepšajo dan. V zadnji polovici leta je pridobil že več kot 1500 registriranih podpornikov.

Z naključno prijaznostjo je julija lani začela predsednica društva Humanitarček Ninna Kozorog, ki je ljudi želela spomniti na to, kako pomembne so majhne pozornosti. Predaja veljavnega listka s plačano parkirnino in podarjen dežnik na deževen dan sta primera dejanj, ki ne stanejo veliko, pomenijo pa ogromno, menijo v društvu.

Nekaj idej, s katerimi lahko komu naredite dan bolj prijazen:



1. Pohvali prve tri ljudi, s katerimi govoriš.

2. Osebi, ki si s teboj deli dvigalo, podari čokoladico.

3. Tujcu za brisalce avtomobila zatakni prijazno sporočilo.

4. Anonimno pošlji razglednico.

5. Speci nekaj piškotov, jih lepo zapakiraj in pusti sosedi na pragu.

