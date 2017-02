Na derbi med Olimpijo in Mariborom so navijači pirotehniko prinesli kar v zabojih

Ljudski vrt, kjer se je v soboto odvil derbi med Olimpijo in Mariborom, so spet preplavile bakle, pokale so petarde, prvič so s tribun spuščali celo ognjemet. Kako je sploh mogoče kljub poostreni varnosti na stadion pretihotapiti toliko pirotehnike? Kot so povedali očividci, so navijači pirotehniko prinašali v torbah, jaknah, za pasom, v spodnjicah in celo v zabojih.