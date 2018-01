Na ilirsko-bistriškem volkovi koljejo živino, kmetje zahtevajo, da ministrstvo ukrepa

Stari dami sta imeli papagaja, ki je zelo preklinjal. Nekoč sta izvedeli, da ima tudi vaški župnik papigo, zato sta ga prosili, če lahko za nekaj dni prineseta svojega papagaja na prevzgojo. Župnikova papiga je namreč ves čas sedela v kotu kletke in tiho molila. Župnik je pristal in tako sta dami prinesli grešnega papagaja in ga spustili v kletko k papigi. Papagaj se je stresel, zamahnil s krili in zakričal: '' A je tu kakšna ptička za seks?''

Papiga se je zbudila in veselo zažvižgala: ''O, moj bog! Pa si le uslišal moje molitve!''