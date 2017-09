Na kakšni zemlji se igrajo naši otroci? Kaj pomenijo presežene vrednosti v Tivoliju, Celju, na Jesenicah in Trbovljah?

Pojdimo po vrsti. V začetku septembra so v krvi 18 od naključno 90 izbranih otrok iz Mežiške doline odkrili presežne vrednosti svinca. Onesnažena zemlja je v Mežiški dolini posledica dolgoletnega izkopavanja in predelave težkih kovin. Potem so bile v minulih tednih v javnosti izjemno odmevne menjave zemlje na igrišču enega od celjskih vrtcev; dogajale so se zaradi pritiska staršev, ker so analize zemlje tam pokazale povišane vrednosti.



Ekipa 24UR Inšpektor je v minulih tednih v petih krajih po Sloveniji zato izvedla analize zemlje, na kateri se igrajo otroci. Analizirali so zemljo, ki ni na območjih vrtcev, ampak na igriščih ob blokovskih naseljih, igriščih, parkih ... kjer se igrajo otroci. Vzorčenje je za rubriko 24UR Inšpektor izvedel profesor z Biotehniške fakultete, specializiran prav za preučevanje zemlje dr. Marko Zupan. Dobljene rezultate je ekipa 24UR Inšpektor odnesla na Nacionalni inštutut za javno zdravje in na ljubljanski klinični center k zdravnici Metodi Dodič Fikfak.





Analize zemlje, na kateri se igrajo otroci, so pokazale, da je zemlja dobra oz. da elementi ne presegajo mejne vrednosti z izjemo štirih primerov. (Foto: POP TV)

In kakšni so bili rezultati? Pretežni del izidov je bil obarvan zeleno, kar je dobra novica in pomeni, da je zemlja dobra oz. da elementi ne presegajo mejne vrednosti. (Vrednosti na lestvicah za posamezne elemente si namreč sledijo tako: po običajnih vrednostih nastopi mejna, potem opozorilna in nato kritična vrednosti.) In vendar so testi pokazali tudi štiri koncentracije, ki presegajo opozorilne vrednosti. In sicer:



Trbovlje: glede na prejšnje monitoringe so tam pričakovali presežne vrednosti. A vse meritve kovin, tako za svinec, kot cink in kadmij - so tokrat pokazale rezultat pod mejno vrednostjo. V vzorcih je bila za eno enoto presežena mejna količina arzena. 21mg na kg zemljine, mejna vrednost je 20, opozorilna 30. Tu profesor Zupan miri: tu ni razloga za skrb, to vse je še znotraj merilne napake.



V Celju pričakovano: tudi na travniku v neposredni bližini vrtca Hudinja, kjer se igrajo otroci, so se pokazale presežene opozorilne vrednosti tako svinca kot cinka. Cinka je celo 477 enot (opozorilna je 300, kritična 720).



Analizirana zemlja v Velenju: brez posebnosti. Žvepla je tu sicer največ v primerjavi z drugimi odvzetimi vzorci po Sloveniji, a nevarnosti za zdravje, pravi dr. Zupan, to ne predstavlja. "Mi smo ga analizirali, da bi videli, ali zgodovinsko, ker je bil ta bazen problematičen, če se odraža. In se."



Ljubljana. Analizirali so zemljo v parku Tivoli, kjer se otroci pogosto igrajo z njo. Mejna vrednost za svinec je 85, opozorilna 100, kritična pa 530 mg/kg zemlje. V tem priljubljenem parku je vrednost svinca - 183 mg na kilogram zemlje; torej presega opozorilno vrednost. "Se pravi, najvišje od vseh lokacij, ki smo jih preiskovali," pravi Zupan.



In tudi v parku na Jesenicah podobno - svinec preko opozorilnih vrednosti. Vsebnost - 133 miligramov na kilogram zemlje.



In zdaj ključno vprašanje - ali so to rezultati, zaradi katerih bi morali zamenjati zemljo, ali - povedano drugače: kaj ti rezultati pomenijo za otroke, ki se na teh površinah igrajo? Na Inštitutu za javno zdravje so, ko so si ogledali rezultate, poudarili, da so vrednosti, torej mejna, opozorilna in kritična določene le za zemljo, na katerih pridelujemo hrano. Za zemljo, na kateri se igrajo otroci pa - zdi se neverjetno, ampak je res - naša država sploh nima določenih dovoljenih in nedovoljenih vrednosti. Prvi mož NIJZ Ivan Eržen pomirja: Tudi zemlja, kjer ste z analizo odkrili presežene opozorilne vrednosti, je varna za običajno igro otrok.





Ne od mene zahtevati, da rečem, da je zdravo, ker ni. Tudi ni zelo nevarno. Lahko pa postane, če si pogosto tam. dr. Metoda Dodič Fikfak

Eržen povzema zakonodajo: ob preseženih mejnih vrednostih snovi še ne pričakujemo negativnega vpliva na zdravje. Presežena opozorilna vrednost namreč pomeni možnost, da je povečana vsebnost snovi v rastlinah, ki na tem območju rasejo. Preseganje kritične vrednosti pa pomeni, da je vsebnost v tleh tako visoka, da za pridelavo kmetijskih pridelkov ta območja niso več primerna. Kaj pa, če gre za zemljo na igriščih oz. za zemljo, kjer se igrajo otroci? Eržen je pojasnil, da tla niso pomemben vir za vnos toksičnih stvari, kot so kadmij, svinec, cink ... "Je količina, ki bi jo zaužili otroci, izjemno majhna. In tudi ko to zaužijejo, so te kovine vezane na sam material in to večino izločimo prek prebave." Pomembno je tudi, kako je igrišče urejeno. Če po igrišču raste trava, je prašenja precej manj in zato manj vdihavanja potencialno onesnaženega prahu. Zato umivanje rok po igri povsem zadostuje, zatrjejo na inštitutu za javno zdravje.



A na drugi strani - zdravnica v Kliničnem centru dr. Metoda Dodič Fikfak o igri na igriščih, ki smo jih vzorčili in kjer smo zaznali opozorilne vrednosti, pravi takole: "Ne od mene zahtevati, da rečem, da je zdravo, ker ni. Tudi ni zelo nevarno. Lahko pa postane, če si pogosto tam." Zame opozorilna vrednost pomeni opozorilo, da je treba s to zemljo nekaj narediti, je odločna Dodič Fikfakova. Prav pri otrocih bi namreč morali stremeti k čim manjši onesnaženosti in ne zamahniti z roko, če smo namerili takšne vrednosti, poudarja.



Na Nacionalnem inštitutu pa spet zagotavljajo, da takšne zemlje ni treba menjati, prav tako trdijo, da je povsem varna za igro otrok. Tudi za tiste otroke, ki dajejo roke v usta in v telo tako lahko zanesejo pesek in prah. "Ne bo nič posebej hudega, če se bodo na tem igrišču igrali. Morate pa paziti, da ne bi ravno jedli tal."





Obstajajo raziskave, ki jih navajajo strokovni članki, ki kažejo, da imajo tisti otroci, ki se igrajo na onesnaženih tleh in pogosto dajejo roke v usta, dvakrat do trikrat več težkih kovin v krvi kot otroci, ki nimajo navade dajati rok v usta.

Na okoljskem ministrstvu priznavajo, da je zdajšnja uredba, ki določa vrednosti za elemente v zemlji zastarela in neprimerna. Pripravljali so že novo, ki ne bi določala le posameznih vrednosti za kmetijska zemljišča, ampak posebej tudi za otroška igrišča. In obljubljajo, da bodo v novi uredbi za otroška igrišča upoštevana najstrožja merila. A trenutno ne zna nihče v državi povedati, ali bodo po novi uredbi vrednosti, ki jih je izmeril 24UR Inšpektor, sporne ali dovoljene za otroška igrišča. Uredba je že bila v usklajevanju, a je bila umaknjena zaradi pomislekov in nestrinjanja nekaterih okoljskih organizacij z ureditvijo, kot jo je predlagala država.



Kaj o namerjenih rezultatih rubrike 24UR Inšpektor na igriščih, kjer se igrajo otroci, pravijo na Evropski komisiji? Novinarki Staši Lozar so povedali, da EU državam članicam ne daje smernic, kaj so še dopustne vrednosti v zemlji in kaj ne. Zakaj? Ker je pet članic osem let blokiralo sprejetje direktive o tej temi. Na koncu so direktivo zato umaknili z agende.



Tuji strokovni članki v strokovnih revijah pritrjujejo trditvam Nacionalnega inštituta za javno zdravje: da človek največ težkih kovin v telo vnese preko hrane (sadje, zelenjava ...) in ne neposredno prek zemlje ali njenega prahu. Precej manj zdravje torej ogrožajo snovi, ki zgolj ležijo v zemlji. A obstajajo tudi raziskave, ki jih navajajo strokovni članki, ki kažejo, da imajo tisti otroci, ki se igrajo na onesnaženih tleh in pogosto dajejo roke v usta, dvakrat do trikrat več težkih kovin v krvi kot otroci, ki nimajo navade dajati rok v usta.

Več o zemlji na otroških igriščih in njeni (ne)onesnaženosti pa jutri v rubriki 24UR Inšpektor v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.