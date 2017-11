Na Levstikovem popotovanju od Litije do Čateža več kot 15.000 pohodnikov

Levstikovo popotovanje od Litije do Čateža je bilo po 30 letih po besedah predstavnika organizatorjev Rudija Bregarja znova zelo zanimivo, ker se ga je udeležilo veliko pohodnikov. "Kot je bilo napovedano, se je danes od Litije do Čateža odpravilo okoli 15.000 pohodnikov, morda celo več. K temu je pripomoglo tudi zelo lepo vreme," je dejal za STA.

Vreme jim je bilo naklonjeno. (Foto: 24ur.com)

V začetku popotovanja je pohodnike pričakala megla, kasneje sonce, proti koncu pohoda pa se je spet malce pooblačilo, je pojasnil Bregar in dodal, da so vsi zadovoljni in da ni bilo nobenih težav.

Na koncu popotovanja so se udeleženci poveselili na osrednji prireditvi, t. i. razhodnji na čateškem vaškem trgu, kjer je pohodnike nagovoril slavnostni gost, mokronoški vsestranski kulturnik Stane Pečko. Zbrane je pozdravil tudi minister za kulturo Tone Peršak. Ves čas poteka zabavno kulturni program, dan pa se bo končal z martinovanjem.

Pot je dolga približno 22 kilometrov. (Foto: 24ur.com)

Pohodniki so krenili na pot, ki je nastala na podlagi Levstikove literarne predloge, zgodaj zjutraj z Valvasorjevega trga v Litiji oz. izpred kulturnega doma v Šmartnem pri Litiji.

Približno 22-kilometrska pot jih je najprej vodila skozi Slatno in Jelšo do Liberge in naprej do Preske, kjer se razcepi na severno in južno. Severna pot je vodila prek Grmad, skozi Gobnik do Moravč in cilja, južna, nekoliko lažja ter slikovitejša, pa prek Ježnega vrha, Primskovega in Razbor do cilja na Čatežu.