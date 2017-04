Na meji s Hrvaško se tudi danes pričakujejo zastoji, čakalna doba na Obrežju slabe tri ure

Gnečo na mejnih prehodih s Hrvaško, ki je zaradi poostrenega nadzora na zunanji meji schengenskega območja voznike jezila že v petek, je pričakovati tudi danes in v nedeljo, predvsem proti turističnim krajem in nazaj.

Policija voznikom svetuje, naj se pred odhodom na pot pozanimajo o čakalnih dobah. Aktualne informacije najdete na promet.si.

Kolona pred mejnim prehodom Obrežje je dolga okrog 5 kilometrov, čakalna doba za izstop iz države za vsa vozila je slabe tri ure, tudi na Starodu se čas za prečkanje meje podaljšuje.

Policija priporoča voznikom, da ob zastojih na večjih mejnih prehodih izberejo katerega od manj obremenjenih prehodov.

Prvi večji val tujih vozil pa je pričakovati prihodnji teden, ko se bodo začeli velikonočni prazniki. Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste so opozorili tudi na začetek počitnic v Avstriji, Švici in večjem delu Nemčije, kar pomeni več prometa od Avstrije proti Hrvaški.

Policisti potovalne dokumente preverjajo v schengenskem informacijskem sistemu, Interpolovih bazah podatkov in nacionalnih bazah podatkov, po novem pa preverjajo tudi državljane EU in ne samo državljanov tretjih držav. Ker je potnikov iz članic EU za približno štirikrat več kot iz nečlanic, se je sorazmerno povečal obseg dela policistov in s tem čakanje na meji.

Po dokaj kaotičnem petku se gneča pričakuje tudi danes in jutri. (Foto: Promet.si)

Policija svetuje, da ob zastojih na večjih mejnih prehodih v Sloveniji izberete katerega izmed manj obremenjenih prehodov.

Čakalne dobe so se na bolj obremenjenih prehodih med Slovenijo in Hrvaško začele daljšati že v petek zjutraj, v popoldanskih in večernih urah pa so tako tovorna kot osebna vozila in avtobusi na vstop v Slovenijo morali čakati več ur.

Policija voznikom, ki se odpravljajo na pot, svetuje, da prilagodijo potovanje in morda poiščejo manj obremenjen mejni prehod. Aktualne podatke o čakalnih dobah je mogoče najti na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.