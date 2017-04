Na meji s Hrvaško milejši režim nadzora potnikov: gneče ni več

(Foto: Aljoša Kravanja)

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljane Dimitris Avramapoulos je v soboto začasno omilil sistematičen nadzor zunanjih meja Evropske unije na hrvaški meji s Slovenijo in Madžarsko, je v soboto zvečer potrdila hrvaška policija, ki je začela izvajati ciljno usmerjena preverjanja potnikov.

Stanje na mejnih prehodih tako ni več kaotično. Le na mejnem prehodu Obrežje morajo avtobusi za izstop čakati dve uri in pol, za vstop pa dve uri, navaja prometno-informacijski center.

Načelnik hrvaške policijske uprave za mejo Zoran Ničeno je v soboto zvečer za hrvaško televizijo (HTV) potrdil, da so se vrnili na "stari režim", kar pomeni ciljno usmerjeno preverjanje potnikov namesto v petek uveljavljenega sistematičnega nadzora vseh, ki prestopajo mejo, kar je pomenilo nadzor tudi državljanov EU.

Kot je pojasnil, nova uredba Evropske komisije velja še naprej, a bodo policisti na meji s Slovenijo in Madžarsko od sobote dalje sistematično preverjali le državljane tretjih držav, na podlagi policijske profilacije pa bodo ciljno preverjali zgolj določene državljane članic EU in Švice. Enak režim hrvaški policisti izvajajo tudi na meji s Srbijo ter Bosno in Hercegovino, je dejal Ničeno.

Preglede omilila tudi Slovenija

Premier Miro Cerar je pozno zvečer na Twitterju zapisal, da sta se s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem o zadevi pogovarjala po telefonu in se strinjala, da je stanje na mejah nevzdržno. Zato Evropski komisiji "predlagamo nemudne spremembe", je zapisal Cerar.

"Od začetka izvajanja uredbe do danes, kljub uporabi vseh razpoložljivih tehničnih in človeških zmogljivosti mejne policije ter kljub sodelovanju s slovensko in madžarsko mejno policijo, nismo uspeli v celoti omiliti zastojev na mejnih prehodih," izpostavljajo na hrvaškem notranjem ministrstvu.

Kot pojasnjujejo, so tekom sobote evropskega ministra za migracije seznanili s težavami, ki so privedle do "nesorazmernega vpliva na pretočnost prometa", ter se z njim dogovorili za začasni odstop od uporabe uredbe na mejnih prehodih na notranjih mejah s Slovenijo in Madžarsko.

Slovenska policija je podobno potezo že potegnila. Kot je za POP TV pojasnil inšpektor Policijske uprave (PU) Novo mesto Bojan Tomc, so zaradi izredno dolgih čakalnih dob za prestop meje slovenski policisti že v petek zvečer prenehali s preverjanjem vseh potnikov, preverjali so le še potnike tretjih držav, potnike iz držav EU pa le občasno. Dodal je še, da tehnična oprema slovenskih policistov deluje odlično, hrvaška pa "nekoliko počasneje, kar malo podaljšuje čas čakanja".

Tudi Branko Viher s PU Maribor je za POP TV potrdil, da so zaradi dolgih čakalnih dob začasno prenehali preverjati vse potnike. Preverjali so jih tako le na hrvaški strani in če so pri kateremu zaznali nepravilnosti, so ga vrnili na slovensko stran meje.

Na slovenskih prometnicah v smeri meje s Hrvaško je bila ves petek in soboto gneča z zastoji, vozniki so za prestop meje čakali tudi po več ur. V popoldanskem času so se kolone sicer nekoliko skrajšale. Povečan promet je deloma posledica počitnic v sosednji Avstriji in na Bavarskem, a osnovna ovira je izvajanje uredbe o poostrenem nadzoru na schengenski meji.

Kot je za POP TV napovedal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic, bo Slovenija prihodnji teden Evropski komisiji poslala "temeljito informacijo" o razmerah, ki jih je izvajanje uredbe o nadzoru schengenske meje povzročilo zadnje dva dni. Ukrepi za večjo varnost so potrebni, a treba jih je narediti življenjske, je dejal.