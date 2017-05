Na mejnih prehodih zaenkrat v kolonah le tovornjaki in avtobusi

Jutranje ure so na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje in Starod prinesle čakanje za tovorna vozila in avtobuse. Zastoji nastajajo tudi pred cestninskimi postajami na štajerski in primorski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji tovorna vozila stojijo v šestkilometrski koloni.