Na ministrstvu zagotavljajo, da ni razloga za strah: nova uredba ureja izključno komunalne odpadke, ne industrijskih

Predlog nove Uredbe o zbiranju komunalnih odpadkov je razburil podjetnike, ki so se zbali, da bodo morali odpadne materiale iz proizvodnje preprosto oddati komunalnim podjetjem. Ker nekateri s prodajo teh služijo precej visoke zneske, bi spremenjena uredba mnoge pripeljala na rob propada.

Z Ministrstva za okolje in prostor (MOP) so sedaj pojasnili, da so navedbe, ki so prišle v javnost, napačne. Predlog uredbe ureja namreč izključno komunalne odpadke, torej tiste, ki jih državljani na primer iz gospodinjstva ali delovnega mesta odložimo v za to primerne zabojnike, pravijo na MOP. Tako imenovani izmet oz. odpadni material, ki nastane pri proizvodnem procesu, ni komunalni, ampak industrijski odpadek, ki jih ta predlog uredbe ne omenja. Industrijski odpadki, kot so na primer papir iz papirnic ali kovinski ostružki pri predelavi kovin, torej niso komunalni odpadek in se bodo tako kot doslej v skladu s pravili ravnanja z odpadki in s hierarhijo ravnanja z odpadki, oddajali (lahko tudi v odkup) osebam, ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov ali osebam z okoljevarstvenim dovoljenjem za njihovo predelavo ali odstranjevanje, zagotavljajo na ministrstvu.

"Glavni namen predloga uredbe je določitev nalog izvajalca zbiranja komunalnih odpadkov tako, da bo dan večji poudarek ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov na izvoru in s tem vzpostavljeni pogoji za povečanje deleža komunalnih odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo ter posledično zmanjšano odlaganje komunalnih odpadkov", še dodajajo pristojni.

Računsko sodišče RS je v Porevizijskem poročilu, ki obravnava Popravljalne ukrepe MOP pri ravnanju s komunalnimi odpadki zahtevalo, da bi morala Vlada RS določiti pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z odpadki tako, da bi podrobneje predpisala tudi vrste dejavnosti, vrste komunalnih odpadkov in nalog, ki se izvajajo v okviru opredeljenih gospodarskih javnih služb. Računsko sodišče je torej revidiralo učinkovitost poslovanja ministrstva, pristojnega za okolje, pri vzpostavitvi pogojev in nadzora ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju od 2009 do 2012. Na podlagi opravljene revizije je sodišče MOP naložilo izdelavo načrta za pripravo predloga predpisov, ki bodo urejali pravila ravnanja s komunalnimi odpadki in izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov, so dejali na ministrstvu.

Obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, v katerih bodo vključena vsaj pravila ravnanja s komunalnimi odpadki, vrste in najmanjši obseg dejavnosti in nalog, ki morajo biti zagotovljene v okviru izvajanja gospodarske javne službe, oskrbovalni standardi in normativi ter tehnični in drugi ukrepi za opravljanje gospodarske javne službe, pa tudi obveznost tehtanja vseh frakcij in mešanih komunalnih odpadkov ob predaji izvajalcem nadaljnje obdelave ali odstranjevanja in obveznost poročanja o količinah, ki so bile izmerjene s tehtanjem, obveznost evidentiranja in poročanja o podatkih izvajanja gospodarske javne službe na ravni posamezne občine, v kateri izvajalec opravlja gospodarsko javno službo, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe ter kazenske sankcije za nespoštovanje.

V predlogu je navedena definicija komunalnih odpadkov iz Zakona o varstvu okolja (3. člen točka 5.3), ki se glasi: "Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja."

Zaradi zahteve računskega sodišča je MOP tako pripravil predlog uredbe, ki v delu, kjer določa naloge, standarde in normative ter druge ukrepe, posodablja in dopolnjuje sedaj veljavno ureditev v Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz leta 2001, ki jo predlog uredbe v celoti razveljavlja in nadomešča, pojasnjujejo pristojni.

V predlogu so določena tudi merila za vzpostavitev in nadgradnjo ustrezne lokalne infrastrukture, ki je potrebna za zbiranje komunalnih odpadkov, med njimi tudi merila in pogoji za skupno uporabo zbirnih centrov. Uredba ne govori o odpadnih materialih iz industrije, temveč o komunalnih odpadkih, pravijo.

Uredba je napisana na podlagi Zakona o varstvu okolja (149. člen), ki določa obvezne občinske gospodarske javne službe in daje vladi pristojnost podrobnejšega predpisovanja dejavnosti in nalog ter standardov in normativov za opravljanje te javne službe, še dodajajo na Ministrstvu za okolje in prostor.