Na najlepši lokaciji sredi turističnega bisera Slovenje stoji ... podrtija

24UR Inšpektor: Blejski župan: Takšne lokacije, kot je ta, na Bledu ni več in je ne more biti!

Ob Beljskem jezeru na idilični lokaciji pod impozantnim gradom, tik ob sprehajalni poti, kjer se kar tre turistov, ki občudujejo lepote Bleda, jezera in otoka, stoji Riklijeva vila. Konec 19. stoletja jo je dal postaviti Arnold Rikli, eden najbolj znanih zdravnikov za atmosferične kure, ki velja za začetnika zdraviliškega turizma pri nas, saj je s svojimi zračnimi, sončnimi in vodnimi kopelmi Bled in okoliške kraje približal svetu.

Njegova vila, postavljena na sončno stran jezera in v kateri so bile včasih kopeli in ordinacija, že nekaj časa sramotno propada. Kljub temu, da je spomeniško zaščitena. Pred 25 leti jo je odkupil Nikolas Oman, od takrat se razpad le še stopnjuje. Blejci pravijo, da jih je sram, turisti se le čudijo in zgražajo ...

Kako je mogoče, da država in občina dopuščata propadanje kulturnega spomenika in to na tako pomembni in za turizem elitni lokaciji? Nevestnega lastnika bi lahko država razlastninila. A tega ne naredi. Ker bi mu morala izplačati odškodnino in potem vilo še obnoviti. Denarja za to pa nima. Tako se sramota vrti v začaranem krogu.



Ne le, da se očitno na državo ne gre zanesti, da bo takšne stvari ustrezno reševala, videli boste tudi primere, ko je država celo lastnik stavb, ki jih prepušča razpadu.

