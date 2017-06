Dars svetuje: Če nameravate na morje ob sobotah, se na pot odpravite še pred šesto uro zjutraj

Na primorski avtocesti in vipavski hitri cesti bodo večja obnovitvena dela. (Foto: Thinkstock)

V poletnih mesecih bosta na slovenskih avtocestah in hitrih cestah dve večji delovišči z obsežnejšimi in dolgotrajnejšimi obnovitvenimi deli, opozarjajo na Družbi za avtoceste (Dars). Eno od delovišč bo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno ter na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vogrskim.

Popolne zapore avtoceste, kjer bi zaprli obe smerni vozišči, med obnovitvenimi deli niso predvidene. Na odseku Unec–Postojna bo promet med obnovitvenimi deli v vsako smer vožnje urejen po dveh zoženih pasovih.

Zastoj zaradi del proti Ljubljani že jutri

Dela na naših cestah se bodo nadaljevala tudi po koncu poletja. Na dolenjski in gorenjski avtocesti namreč obnovitvena dela načrtujejo za jesen.

Na odseku primorske avtoceste obnavljajo vozišče in viadukt. Zapora se bo na tem odseku spreminjala vsak teden. Ko se bodo faze menjavale, bo promet potekal po enem pasu, zato pričakujejo zapore, je pojasnil Ulrich Zorin, vodja službe upravljanja prometa in prometne varnosti pri Darsu. Jutri bo tako zastoj zaradi menjave faze že pričakovati zastoje proti Ljubljani.

Zorin je še dejal, da na Darsu pazijo, da delavci niso v najhujših prometnih konicah na cesti. A vendarle, dela morajo opraviti, čas, ko jih lahko opravljajo, pa je zelo omejen. Zato se zastojem žal ne moremo izogniti.

Preden se odpravite na pot, je smiselno pogledati stanje na cestah na spletni strani Prometnoinformacijskega centra (PIC), svetujejo na Darsu

Kdaj na pot v soboto?

Na Darsu so pogledali tudi statistiko, kdaj v soboto se voznikom izplača odpraviti proti morju. Ugotovili so, da se zastoji pri Brezovici začnejo že okoli šeste, sedme ure zjutraj. Zato voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo zelo zgodaj zjutraj, torej pred šesto uro, ali pa pot preložijo na popoldanske ure, po 17. uri, ali na nedeljo, ko je po navadi promet povečan proti notranjosti države in ne proti morju.

Ulrich Zorin, Igor Velov in Ivan Kapun so predstavili, kaj lahko pričakujemo na cestah to poletje in kako se pripraviti za pot. (Foto: 24ur.com)

Promet na naših avtocestah le raste

Na Darsu so opozorili na dejstvo, da se na naših cestah promet v zadnjih letih le povečuje. Še posebej so ceste obremenjene ob prazničnih konicah, ki so v zadnjem času zelo izrazite. To se odraža na avtocestah z zastoji in nesrečami.

"Na vseh krakih, v vseh smereh se promet povečuje. Skladno s tem se povečuje tudi število nesreč in število poškodovanih, pa tudi obraba cest," je dejal Zorin.

Če vas ujame toča na avtocesti, se nikar ne ustavljajte v predorih in pod nadvozi

V poletnem času so pogoste tudi nevihte s točo. Na Darsu še vedno opažajo, da vozniki napačno ravnajo, če se znajdejo na avtocesti, ko se razbesni takšna nevihta. Zato znova poudarjajo, da je ustavljanje na avtocesti, pod nadvozi in v predorih, prepovedano, saj je lahko tudi smrtno nevarno.

Prav tako so opozorili, da v primeru zastojev ljudje ne zapuščajo vozil in pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila.

"Ko so zastoji, so prometne nesreče običajno z manjšo premoženjsko škodo. V takem primeru naj se vozniki takoj odstranijo s ceste in lahko sami izpolnijo obrazce, ni treba čakati na policijo," je dejal vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun.