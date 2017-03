Na nevarnem cestnem odseku pri Tržiču zdaj namesto 110, lahko vozite največ 90 kilometrov na uro

Kot nam je sporočil Bojan Kos, predstavnik Policijske uprave Kranj, so začeli s poostrenim nadziranjem prometa na glavni cesti Podbrezje–Bistrica pri Tržiču in v obratni smeri. Razlog za to je sprememba najvišje dovoljene hitrosti vožnje na tem odseku in sicer je ta iz 110 km/h znižana na 90 km/h. "Znižana omejitev že velja, ta mesec pa je predvidena tudi menjana prometne signalizacije, kot jo predvideva Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah," je dejal Kos.



Na tem odseku so policisti med leti 2013 do 2016 obravnavali 45 prometnih nesreč, v povprečju 11 na leto. "Gre za dve prometni nesreči s smrtnim izidom, štiri nesreče s hudimi telesnimi poškodbami,15 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in 24 nesreč z materialno škodo," je še pojasnil Kos.