Na NIJZ opozarjajo na lažne anketarje: Sodelujte le z napovedanimi in legitimiranimi anketarji

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so bili obveščeni, da naj bi nepooblaščene osebe po državi izvajale ankete in se predstavljale kot anketarji ministrstva za zdravje oz. NIJZ. Kot navajajo na NIJZ, ministrstvo za zdravje trenutno ne izvaja nobenih anket, na NIJZ pa izvajajo dve anketni raziskavi.

To sta nacionalna raziskava življenjskega sloga, stališč, zdravja in spolnosti ter anketa o pogostosti uživanja živil in prehranskih navadah med otroki in odraslimi.

Vsi, ki so bili izbrani za sodelovanje v anketah NIJZ, predhodno prejmejo po pošti pisno obvestilo. Anketiranje oseb v okviru teh dveh anket za NIJZ izvaja podjetje GfK Slovenija. Uradni anketarji imajo s seboj vedno dokument, s katerim se identificirajo. Prebivalce Slovenije zato pozivajo, naj sodelujejo le z napovedanimi in legitimiranimi anketarji, so še zapisali na spletni strani NIJZ.