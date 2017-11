Na pomoč mali Tinkari z redko boleznijo

Petmesečna deklica Tinkara Polanc se je rodila z Apertovim sindromom. To pomeni, da so se ji lobanjske kosti zarasle prehitro in se je rodila z deformirano glavico in zraščenimi prstki. Čaka jo najmanj deset operacij, ki bodo za njene starše prinesle tudi visoke stroške.