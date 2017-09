VIDEO: Na poti v Kamniško Bistrico jim je medved prekrižal pot, ponoči nov pokol drobnice

Včeraj smo poročali, da je obiskovalka Šmarne gore ob vznožju hriba opazila medvedjega mladiča. Ker se je avgusta tam zadrževala medvedka z dvema mladičema, je bila na teren poslana interventna skupina Zavoda za gozdove, da preveri, ali gre za mladiča te medvedke. Tokrat pa poročamo o medvedu, ki so ga opazili na cesti proti Kamniški Bistrici.

Kot poroča portal Kamnik.info, so jih o medvedu obvestili bralci, ki so kosmatinca v torek zvečer posneli, ko so nanj naleteli med vožnjo v Kamniško Bistrico. Mlajšega medveda, ki se je sprehajal kar po cesti, so srečali okoli 300 metrov nižje od spodnje postaje žičnice na Veliko planino.

V torek zvečer, nekaj čez 22. uro, je Kamničan na cesti proti Kamniški Bistrici opazil medveda. (Foto: Kamnik.info/Aljoša Krašovec)

Kosmatinec večkrat napadel drobnico, lovci imajo dovoljenje za odstrel

Medved, ki so ga posneli bralci, je najverjetneje isti medved, ki je prejšnji teden pod Menino planino raztrgal in ubil več ovac. Prav tako je danes ponoči znova napadel, tokrat ovce v naselju Županje Njive v bližini Stahovice in eno raztrgal. Novinarka 24UR si je skupaj z revirskim lovcem ogledala kraj, kjer je napadel medved, lovci pa so ji pojasnili, da bodo nevarnega medveda poskušali že danes ponoči odstreliti, saj predvidevajo, da se bo vrnil na mesto, kjer je ostal njegov plen.

Zaradi škode, ki jo je povzročil ta medved že v vaseh pod Menino planino, je bila prejšnji teden izdana ustna odločba o izrednem odstrelu. Medveda naj bi odstrelili lovci Lovske družine Tuhinj, a jim to ni uspelo, saj se je medved premaknil na drug teren. Zdaj bodo za njegov odstrel poskrbeli lovci LD Stahovica skupaj z lovci drugih lovskih družin. Poleg ustne so dobili tudi pisno odločbo, ki dovoljuje odstrel medveda, saj povzroča večjo gospodarsko škodo.

Sicer se na tem širšem območju zadržuje kar pet medvedov, lovci pa opažajo, da jih je zadnja leta na tem območju res nekaj več.

108 medvedov in 10 volkov predvidenih za odstrel

V ponedeljek so na okoljskem ministrstvu predstavili osnutek odloka o odvzemu rjavega medveda in volka, ki do 30. septembra 2018 predvideva odvzem 108 medvedov in 10 volkov. Odstrel, ki je del odvzema, je usmerjen na manjše in mlajše živali, so pojasnili.

Osnutek odloka predvideva odvzem 108 rjavih medvedov, od tega z odstrelom 88 osebkov, predvidene izgube pa znašajo 20 osebkov. Večina odstrela se izvrši v osrednjem območju populacije medveda.

Pri volku pa je zaradi zmanjšanja možnosti vpliva na socialno strukturo tropa predpisana določba, da se odstrel konča takoj, ko število odvzetih odraslih volkov, to je volkov, starih dve leti ali več, doseže 40 odstotkov predvidenega odvzema.

Z osnutkom je opredeljen načrtovani odvzem, ki vključuje vse oblike smrtnosti –izjemni odstrel, načrtovani odstrel, pogini, povozi. Višina odvzema je opredeljena na podlagi podatkov spremljanja stanja tako, da je izpolnjen pogoj, da takšna višina odvzema ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije.

Rjavi medved in volk sta v Sloveniji in EU zavarovani vrsti. Velikost populacije in naravna razširjenost velikih zveri ni pogojena samo z naravnimi danostmi, kot sta ustrezen življenjski prostor in razpoložljiva hrana, ampak tudi z družbeno sprejemljivostjo ljudi.

