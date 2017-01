Močna burja že lomi drevesa in povzroča težave v prometu

Močna burja, ki naj bi se po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) še okrepila, že povzroča težave na Primorskem. Z vetrolomom oziroma podrtimi drevesi se tako ubadajo v Izoli in Kopru. Ob 13.41 pa je Uprava za pomorstvo in promet Koper zaradi močne burje priprla koprsko pristanišče za pomorski promet.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra je bila najvišja hitrost v zadnji uri izmerjena na regionalni cesti Razdrto - Nova Gorica, in sicer 106 km/h.

Burja bo na izpostavljenih mestih do večera v sunkih sicer dosegala hitrosti od 100 do 120 km/h. Še nekoliko močnejšo burjo pričakujemo v torek, ko bodo sunki dosegli hitrosti okoli 140km/h. V noči na četrtek naj bi se stanje predvidoma počasi umirilo.

Na jugu bo zapadlo do 20 centimetrov novega snega

Do srede zjutraj bo v Beli krajini, na Kočevskem, Dolenjskem in Notranjskem zapadlo od 10 do 20 cm suhega snega, veter bo gradil zamete, sporočajo z Arsa.

Vreme bo sicer pretežno oblačno, ponekod v južni Sloveniji bo občasno naletaval sneg. "Na jugu bo zapadlo od pet do deset centimetrov snega, drugod pa le kakšen centimeter ali dva," nam je povedal dežurni prognostik Uroš Strajnar.

Po napovedih Arsa bo v torek pretežno oblačno, predvsem na Notranjskem in Dolenjskem bo občasno rahlo snežilo. Severovzhodni veter se bo okrepil, na Primorskem bo še pihala zmerna do močna burja, ki bo šele v četrtek slabela.

Vreme kroji tudi razmere na cestah

Zaradi burje je po podatkih Prometno-informacijskega centra prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila z ponjavami do 8 ton na primorski hitri cesti med Selom in cestninsko postajo Nanos in na regionalni cesti Vipava - Ajdovščina.

Tudi v Vipavski dolini ter med Postojno in Divačo lahko vozniki pričakujejo težave v prometu zaradi burje, nanosov snega in zmanjšane vidljivosti.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje zaradi zimskih razmer na Hrvaškem in na regionalni cesti Col - Črni Vrh - Godovič.

Vozniki tovornih vozil čakajo pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje uro in pol. Prelaz Vršič je zaprt zaradi zasneženega cestišča.

Zaradi nizkih temperatur so lahko posamezne ceste poledenele, ponekod na regionalnih in lokalnih cestah je na vozišču zmrznjen sneg, previdnost ne bo odveč. Voznike pozivamo naj svoja vozila očistijo predno se odpravijo na pot.

Več o prometu si lahko preberete tukaj.

Pazljivo v gorah

Po podatkih Arsa je do noči na soboto v gorah in hribih zapadlo od 25 do več kot 70 centimetrov novega snega. V visokogorju je bil sneg ves čas suh, zato je povezava s podlago slaba, opozarjajo.



Na meji sneženja, ki je bila med 900 in 1300 metri ter nižje pa je bil sneg sprva moker in se je zato bolje sprijel s podlago. Na vetru izpostavljenih legah je snežna odeja močno spihana in ponekod prekrita s tanko skorjo, drugod pa je sneg še razmeroma rahel in mehak. "Nevarnost pred snežnimi plazovi je v večjem delu naših gora nad nadmorsko višino okoli 1000 metrov še znatna. Spontanega plazenja bo bolj malo, lahko pa sprožimo snežni plaz že ob manjši obremenitvi snežne odeje predvsem na mestih z napihanim snegom ter na strmejših pobočjih, še zlasti tam, kjer je snežilo na kopna, travnata tla," pa opozarja Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.



Več o tem, kako v teh dneh ravnati v gorah, si lahko preberete tukaj.