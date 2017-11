Okvarjen tovornjak na primorski avtocesti umaknjen, občasno še nastane krajši zastoj

Okvarjen tovornjak, ki je na primorski avtocesti v delovni zapori med Ravbarkomando in Uncem v smeri proti Ljubljani povzročal daljše zastoje, je umaknjen, poroča Prometno-informacijski center.

Promet spet poteka po dveh pasovih, je pa upočasnjen, občasno nastane še krajši zastoj. Zastoj je sicer tudi na regionalni cesti Postojna - Ravbarkomanda.

Na Prometno.informacijskem centru pa hkrati opozarjajo, da ponekod na Gorenjskem in severu Primorske sneži. Na cestah, kjer se sneg oprijema cestišč, voznikom priporočajo zimsko opremo, zaradi burje pa velja na hitri cesti Razdrto - Nova Gorica med Ajdovščino in razcepom Nanos prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.