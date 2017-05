Na Ptuju obeležili 13. obletnico vstopa Slovenije v EU: 'EU je treba živeti, EU je treba razumeti'

Ptuj je danes gostil evropsko komisarko Violeto Bulc. (Foto: Thinkstock)

Na Ptuju so s predstavitvijo projekta Spoznajmo države EU obeležili 13. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Takšni dogodki so po besedah evropske komisarke za promet Violete Bulc izrednega pomena za približevanje raznolikosti unije državljanom. "EU je treba živeti, EU je treba razumeti in jo tudi ves čas soustvarjati," je dejala.

Projekti, kot je današnji na Ptuju, kjer učenci in dijaki ptujskih in okoliških šol predstavljajo države članice EU, po besedah komisarke Bulčeve približajo ljudem raznolikost Evrope in odstranjujejo strah pred neznanim. "To je projekt, ki je vreden, da se ga pokaže tudi drugim. Upam, da bo nekoč obstajala mreža tovrstnih projektov v celotni EU," je dejala. "Raznolikost povezuje, a to raznolikost je treba razumeti," je dodala.

Evropejci lahko po njenih ocenah zrejo v prihodnost z optimizmom. "Ves čas je treba resno, sistematično in trajnostno delovati. Prvi rezultati po ekonomski krizi se kažejo najprej v statistikah, recimo vse države članice bodo prvič imele pozitivno gospodarsko rast v smislu BDP, povsod se nam zmanjšuje število brezposelnih, dviguje se nam inovativnost, ustvarjalnost in dodana vrednost na produkte in storitve, ki jih imamo," je pojasnila.

A to po njenem prepričanju ne pomeni, da je delo opravljeno. "Ves čas moramo skrbeti, da se politične strukture, sistemi odločanja in predvsem sistemi vključevanja ljudi v vsesplošno odločanje nadgrajujejo," je dejala komisarka.

Sama glede prihodnosti EU ostaja optimist, ker vidi, kakšno moč ima unija tudi v svetovnem merilu. "Z boljšim sodelovanjem in uporabo naše raznolikosti, tudi pri ustvarjanju novih poslovnih modelov, poslovnih priložnosti in socialnih razmer, bomo takšna sila tudi ostali," je dodala.

Po nagovoru komisarke Bulčeve zbranih pred ptujsko mestno hišo je sledil voden pogovor z evropskim poslancem Igorjem Šoltesom (Zeleni). Po njegovih besedah se morajo državljani zavedati tako prednosti kot slabosti članstva v EU. "Evropa ima svoje šibkosti in slabosti, a dejstvo je, da bo vsaka država zase mnogo težje reševala vse tisto, kar je pred nami, kot pa vsi skupaj," je dejal. "Treba je obrniti nov list in iti z novim optimizmom naprej ter tudi po brexitu strniti vrste in iti korak naprej. Določene sanje smo dosanjali. Čas je, da začnemo sanjati nove," je dodal.

Pri tem se je po njegovih besedah treba zavedati tudi napak EU, da bi skupnost šla lažje naprej. "Če želi Evropa dobiti nazaj zaupanje svojih državljanov, jim mora prisluhniti. To je bilo doslej pozabljeno poglavje, ker se je birokracija oddaljila od interesov državljanov in je predvsem sledila interesom kapitala. Mislim, da se moramo vrniti nazaj in ugotoviti, da je Evropa kot projekt, seveda miru, tudi projekt solidarnosti, sociale in skrbi za človeka," je še povedal Šoltes.