Na smučiščih številne nesreče: od zlomov okončin do poškodb glave in hrbta 

Samo gorenjski policisti so v letošnjem letu našteli že 51 nesreč. V kar 19 nesrečah so bili udeleženi otroci ali mladoletniki. Letošnje najpogostejše poškodbe so povezane z zvini in zlomi spodnjih ter zgornjih okončin (koleno, golen, gleženj, roke), v nekaj primerih pa so smučarji utrpeli poškodbe glave, stegnenice, hrbta in različne udarce pri padcih.

Na Policijski upravi Kranj so še predstavili primer, ko si je smučarka po zdrsu zlomila kolk, ko se je pri sestopanju s sedežnice umikala moškemu, ki je pred njo s tal pobiral mobilni telefon. Na progi in območjih smučanja ne uporabljajte telefonov, še opozarja policija.

Naj bo smuka prijetna in varna. (Foto: Miro Majcen)

Kaj priporočajo policisti?

Smučar naj uporablja smučarsko opremo, ki ustreza njegovemu smučarskemu znanju.

Priporočljiva je uporaba ustrezne zaščitne čelade pri vseh starostih smučarjev in deskarjev - za otroke (do vključno 14. leta) je čelada obvezna.

Zelo pomembna je dobra telesna pripravljenost. Smučarji naj pred smučanjem naredijo nekaj vaj in se tako ogrejejo.

Na smučišču je treba upoštevati navodila in FIS pravila varnega smučanja.

Smučarska proga naj ustreza smučarskemu znanju posameznika.

Smuča se samo na označenih in urejenih smučarskih progah.

Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le rob smučišča.

Na smučišču mora vsak paziti nase in na druge. Pri širokem vijuganju je vedno treba kontrolirati smučarje za seboj.

Alkohol (nad 0,24 mg/l - to je pol promila) ni dovoljen. Pitje alkohola v kombinaciji s smučanjem je tudi zelo neodgovorno in nevarno – upočasnjuje tudi reflekse in povzroča dodatno utrujenost.

Ne smučajte utrujeni. Nevarne so lahko predvsem zadnje vožnje.

Na progi ne uporabljajte telefonov.

Posebej pozorni bodite na otroke in smučarje ali deskarje novince.

Previdno tudi pri uporabi "snežnih parkov".

Pazite še na svojo smučarsko opremo oz. je ne odlagajte tako, da bi ostala brez nadzora, ter na druge vredne predmete, ki jih imate s sabo. V vozilih ne puščajte vrednih stvari in sabo nosite samo tisto, kar takrat potrebujete, še dodajajo policisti.