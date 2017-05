Na sojenju Boškoviću izvedenec izpostavil pomanjkljivosti v dokumentaciji

Paroh Peran Bošković je obtožen, da je zlorabil položaj in uporabil tuje premoženje. (Foto: N.D.)

V Ljubljani se je nadaljevalo sojenje parohu Srbske pravoslavne cerkve Peranu Boškoviću, ki mu očitajo zlorabo položaja in uporabe tujega premoženja. Na današnjem naroku so zaslišali izvedenca gradbene stroke Lojzeta Boha, ki je povedal, da je dokumentacija o gradnji pastoralnega centra pomanjkljiva.

Kot je pojasnil Boh, je ugotavljal stanje izvedenih del pri gradnji kulturno-pastoralnega centra v primerjavi z narejenimi obračuni iz dokumentacije v spisu, poleg tega pa tudi, ali si je obtoženi za svojo hišo v Gameljnah prilastil del keramike, ki je bila namenjena centru.

Boh je ugotovil, da v hiši v Gameljnah ni enake keramike kot v pastoralnem centru. Dokumentacija o gradnji centra pa je po njegovih besedah pomanjkljiva, saj ni nekaterih pogodb v zvezi z obrtniškimi deli. Sicer se izdani računi ujemajo z obračuni izvedenih del na objektu.

Težave so bile po besedah Boha v izvedbi del, kar je "tipična folklora slovenskega gradbeništva". Kot je razvidno iz dokumentacije, je nekaj del na strehi naredil Tomica Popović, ki je bil lastnik podjetji Empora Nova in Hum 2000, katerima so izstavili račune. Gradbena dela teh podjetij pa niso zavedena v gradbenih dnevnikih, podjetji pa zdaj ne poslujeta več. Zaradi pomanjkljive izvedbe je nastala škoda, zato so bila potrebna dodatna dela, za katera so plačali drugega izvajalca.

Boškovićev zagovornik Milan Krstić je pripomnil, da je izvedenec mnenje oblikoval glede na dokumentacijo iz spisa, ni pa pregledal gradbenih knjig in dnevnika, ki so pri investitorju. Zato je Bohu predal in tudi v spis vložil vso dokumentacijo s slikami, ki je ves čas obravnave manjkala. Sodnica je nato izvedencu naročila, naj pregleda listine in ugotovi, ali ta dokumentacija vpliva na njegovo mnenje in v katerih točkah. Tako bo moral izvedeniško mnenje dopolniti v roku 30 dni.

Na sojenju je danes podal mnenje tudi izvedenec za grafično stroko Gorazd Golob, in sicer o stenski poslikavi v pastoralnem centru, za katero naj bi se račun od banke in od nadzornikov razlikovala tako po videzu kot po izplačanem znesku. Pojasnil je, da je mnenje oblikoval na podlagi dokumentacije in ogleda.

Po besedah Goloba ne gre za običajno tapeto, ampak za t.i. Tatoo wall, tehnologijo za nadomeščanje originalnih fresk, razvito v Italiji. Njena vrednost je višja od običajnih tapet, poleg tega je zahtevnejša tudi izvedba del, ko je treba prenesti barvno poslikavo s papirja na steno. Za stensko poslikavo je poskrbelo podjetje Printlab, delo pa je bilo ocenjeno na dobrih 30.000 evrov. Vanj so bila poleg poslikave všteta material, transport, postavitev, idr.

Ta znesek je bil po besedah Goloba podjetju tudi nakazan na račun. Izvedenec je ugotovil, da je bila sicer cena visoka, vendar realna, saj gre za nadstandardni izdelek v primerjavi z drugimi. Po njegovem prepričanju bi lahko bila izvedba del cenejša, vendar kakovost ne bi bila enaka. Sicer je dopustil možnost, "da si je bilo s poslom mogoče pridobiti kaj več profita, kakor tudi, da je bilo kaj narejeno zastonj".

Tožilstvo Boškoviću očita, da je pri gradnji kulturno-pastoralnega centra v Ljubljani nekaterim družbam plačeval račune za storitve, ki niso bile opravljene. Prilastil naj bi si tudi del keramike in parketa. Očita mu tudi, da je iz denarja Cerkve pokrival stroške članov svoje družine.

Sojenje se bo nadaljevalo 23. junija. Obravnave pa so razpisane tudi za 3. in 4. julij.