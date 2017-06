Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru, dolg zastoj proti Ljubljani

Prometno-informacijski center voznike obvešča, da je zaradi prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora.

(Foto: bralka Lucija)

Vozniki osebnih vozil se na regionalno cesto lahko preusmerijo med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Zastoj je dolg približno dva kilometra.

(Foto: bralka Lucija)

Proti Ljubljani daljši zastoj

Praznik v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Hrvaškem pomeni podaljšan vikend in povečan promet tudi v Sloveniji, predvsem od Avstrije proti slovenskemu in hrvaškemu primorju.

Daljši zastoj je tako na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zastoj je tudi na regionalni cesti Blagovica - Lukovica - Domžale.

Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani je zastoj dolg tri kilometre, zato občasno zapirajo predora Golo Rebro in Pletovarje.

Zastoji na štajerski avtocesti. (Foto: 24ur.com)

Zastoji so tudi:

- na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani;

- na primorski avtocesti od Logatca proti Uncu in pred predorom Kastelec je zastoj v smeri proti Kopru dolg en kilometer;

- na ljubljanski severni in zahodni in proti Brezovici ter na vzhodni obvoznici, občasno zapirajo predor Golovec;

- na glavni cesti Draženci - Podlehnik - mejni prehod Gruškovje, kjer vozniki osebnih vozil čakajo za prestop meje eno uro.

Začenjajo se tudi počitnice na Hrvaškem in Madžarskem

Podobne zgostitve prometa na Prometno-informacijskem centru pričakujejo tudi v petek in soboto, saj se začenjajo počitnice na Madžarskem. V četrtek in petek zjutraj je pričakovati tudi povečano število tovornih vozil pred prehodi z Avstrijo.

V obratni smeri, od Hrvaške proti Avstriji, se bodo ta konec tedna tistim, ki so si vzeli podaljšan vikend, pridružili tudi tisti, ki se vračajo z nekoliko daljšega dopusta. V delu Nemčije se namreč končujejo krajše počitnice. Zato v soboto in nedeljo, poleg zastojev na mejnih prehodih s Hrvaško, pričakujejo tudi zastoje pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Ves čas bodo obremenjeni vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj Gruškovje in mejni prehodi v Istri.

Še opozorilo za tiste, ki potujejo na Hrvaško: začenjajo se tudi počitnice na Hrvaškem, kar pomeni dodaten promet iz hrvaške notranjosti proti Istri in Dalmaciji.

Več o prometu ...