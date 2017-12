Na številko 112 letno sprejmejo okoli 600.000 klicev, odzivni čas operaterja pa je šest sekund

Slovenija je številko 112 uvedla kot druga evropska država že leta 1997. Tako se je končal projekt združevanja dotedanjih številk 92, 93, 94 in 985 v enotno številko, je na novinarski konferenci ob 20-obletnici delovanja omenjene številke povedal generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But.

V Sloveniji številka 112 za klic v sili obeležuje 20-letnico. (Foto: Thinkstock)

Pomoč na številki 112 je dosegljiva tudi v tujini, čeprav v nekaterih državah delujejo tudi druge nacionalne številke za klic v sili. Ob klicu se samodejno pridobijo podatki o telefonski številki in lokacija tistega, ki kliče.

V Sloveniji so v teh letih uspešno sledili razvoju novih storitev klica v sili na številko 112 ter za to pridobili tudi razne nagrade, je dejal But. Med njimi so uvedba storitev WAP112, ki gluhim in naglušnim osebam omogoča dostop do klica v sili, ter aplikacija Smart Locator, ki je operaterjem v regijskih centrih za obveščanje omogočala hitro pridobitev točne lokacije klicatelja s pametnega mobilnega telefona.

Poleg tega je Slovenija leta 2015 kot prva država v EU omogočila tudi sprejem eklicev na območju cele države za vozila, ki že imajo vgrajene naprave za samodejno ali ročno proženje klicev v sili ob prometnih nesrečah.

Trenutno deluje 13 regijskih centrov za obveščanje. Po besedah Buta je odzivni čas operaterja šest sekund, pogovor pa povprečno traja eno minuto. Letno sprejmejo okoli 600.000 klicev, ob hudih naravnih ali drugih nesrečah pa 100.000 klicev več.

Med izzivi za prihodnost je But izpostavil vzpostavitev sistema medsebojne pomoči med centri v primeru velikega števila klicev v kratkem časovnem obdobju ob večjih nesrečah. Takšen primer je bilo neurje z vetrom leta 2013, ko so prejeli 24 klicev na sekundo. V nadaljevanju želijo urediti tudi sprejem videoklicev v sili, kar bo omogočalo dostopnost vsem invalidnim osebam. Poseben izziv pa bo vzpostavitev sistema za sprejem klicev v znakovnem jeziku, je še dejal But.

Vodja Centra za obveščanje RS Boštjan Tavčar pa je poudaril, da je kljub tehnološkim rešitvam ključnega pomena poznavanje klica v sili med prebivalci. Rezultati ankete o poznavanju številke 112, v katero je bilo vključenih 952 anketirancev, so pokazali, da bi večina vprašanih (67 odstotkov) ob hudi nesreči poklicala številko 112, skoraj 23 odstotkov pa 113 - policijo.