Na tekaškem maratonu v Severni Koreji je zmagal Slovenec

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

Rezultat:

Poglejte v katero skupino se uvrščate glede na izračunani ITM.

Index telesne mase je kazalec prehranjenosti za moške in ženske v starosti od 20 do 65 let, ne pa za otroke, mladostnike in starejše, ker je delež mišičja pri njih drugačen. Čim višji je ITM, večje je tveganje obolevanja za srčnimi boleznimi, sladkorno boleznijo ali rakom.

Razvrstitev prehranjenosti glede na ITM: