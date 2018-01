Na ulice tudi zdravstveni delavci: preveč dela, premalo plačila

13. februarja naj bi stavkali člani Sindikata delavcev v zdravstveni negi ter Sindikata zdravstva in socialnega varstva. Od države zahtevajo višje plače in odpravo varčevalnih ukrepov, višje plačilo za nočno delo in delo ob nedeljah in praznikih. Opozarjajo tudi, da je zaposlenih premalo in da je nujen sprejem standardov in normativov, ki bi natančno določali, koliko dela morajo opraviti.