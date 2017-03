V Vrbini pri Krškem stekla dela za skladišče radioaktivnih odpadkov

(Foto: Damjan Žibert)

V Vrbini pri Krškem so te dni začeli pripravljalna dela za gradnjo tamkajšnjega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), za gradnjo katerega je država pooblastila Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO). Pripravljalna dela bodo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 720.000 evrov, odlagališče pa naj bi zgradili do leta 2020.

Odlagališče NSRAO nameravajo začeti graditi prihodnje leto. Po podatkih ARAO naj bi celotna naložba brez hrvaške soudeležbe stala približno 160 milijonov evrov. Z odlaganjem hrvaškega dela odpadkov iz krške nuklearke bi se naložba podražila za 20 milijonov evrov, slovenski stroški pa bi se v primeru hrvaškega sodelovanja znižali na slabih 100 milijonov evrov.

Gradnjo NSRAO v ARAO načrtujejo po dveh scenarijih. Po prvem naj bi tam odlagali slovensko polovico omenjenih odpadkov krške nuklearke in tovrstne odpadke, ki v državi nastajajo v medicini, pri raziskovanju in v industriji.

Drugi scenarij pa predvideva, da bi po meddržavni pogodbi pri projektu sodelovala tudi Hrvaška in da bi v odlagališču na Vrbini poskrbeli še za njeno polovico omenjenih nuklearkinih jedrskih odpadkov.

Pripravljalna dela, ki jih nameravajo končati najkasneje konec avgusta, bodo sicer po geodetskih meritvah in drugih potrebnih postopkih za preverjanje ustreznosti vgrajenega materiala nadaljevali z gradnjo predobremenilnega nasipa, ki bo podlaga za plato, na katerem bodo zgradili odlagališče NSRAO.

Predobremenilni nasip, ki je pri zaščiti jedrskih objektov običajen varovalni ukrep in ga morajo pred omenjeno gradnjo še utrditi, naj bi odlagališče zaščitil tudi v primeru največjih možnih poplav, so še pojasnili v ARAO.

Po njihovih podatkih v okviru projekta NSRAO za zdaj načrtujejo gradnjo prvega od štirih možnih silosov. Naložbo nameravajo v štirih petinah pokriti s sredstvi sklada za razgradnjo krške nuklearke, preostalo pa z državnim oz. proračunskim denarjem.

Odlagališče naj bi predvidoma zgradili do leta 2020 in leto kasneje začeli njegovo poskusno obratovanje. Sicer pa naj bi bilo v krški nuklearki, kjer zdaj skladiščijo omenjene odpadke, prostora do leta 2022.