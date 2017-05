Na zahodni obvoznici nujna dela: pričakujte tudi 'zelo dolge' zastoje

Ta konec tedna so na zahodni ljubljanski obvoznici možni daljši zastoji. (Foto: Blaž Garbajs)

Na zahodni ljubljanski obvoznici bodo na avtocesti mimo priključka Brdo od sobote zjutraj do nedelje popoldne potekala nujna vzdrževalna dela, zato bo promet proti Kosezam in Gorenjski urejen zgolj po enem pasu, so sporočili iz Družbe za avtoceste (Dars).

''Uporabnikom zato od sobote zjutraj do nedelje popoldne odsvetujemo vožnjo po zahodni obvoznici proti Kosezam in Gorenjski iz obeh smeri – tako primorske avtoceste kot tudi južne obvoznice (Viča) – če to ni nujno. Svetujemo preusmeritev na preostali del ljubljanskega avtocestnega obroča. Voznike pozivamo, da spremljajo in dosledno upoštevajo prometno signalizacijo,'' pozivajo na Darsu.

Kaj bodo popravljali?

Na Darsu še svetujejo, da spremljate prometne informacije na spletni strani promet.si.

Od sobote od 8. ure bo, kot navajajo na Darsu, promet zaradi nujnega popravila poškodovanega gradbenega dela (dilatacije) na podvozu priključka Brdo v smeri proti Kosezam in Gorenjski urejen samo po prehitevalnem pasu. Zaprt bo vozni pas, kjer bomo poleg nujnega popravila poškodovanega gradbenega elementa opravili tudi popravilo udarnih jam, kolesnic in razpok na zelo dotrajanem vozišču. Promet mimo priključka Brdo v smeri Kosez in Gorenjske na razdalji približno 600 metrov bo do nedelje, predvidoma do 17. ure, urejen po enem prometnem pasu.

Možni dolgi zastoji

Na tem delu obvoznice pogosto nastanejo zastoji in tudi oziroma še posebej zdaj jih pričakujejo tudi na Darsu, in sicer iz smeri Viča in Brezovice proti Kosezam in Gorenjski. Možni so tudi zelo dolgi zastoji.

''Nujna vzdrževalna dela na enem najbolj obremenjenih odsekov izvajamo ob koncu tedna, saj se želimo izogniti prometnim konicam med delavniki, ko se večina uporabnikov odpravlja v službo ali iz nje ter po opravkih. Izvedba navedenih del je nujna, če želimo zagotoviti ustrezno varnost vožnje po avtocesti,'' so pojasnili.