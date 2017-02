Na zimske počitnice še otroci iz osrednje in zahodne Slovenije

Potem ko so se z enotedenskih zimskih šolskih počitnic vrnili šolarji z vzhoda države, se na težko pričakovane počitnice danes odpravljajo njihovi vrstniki iz osrednje in zahodne Slovenije. V času počitnic bodo po državi potekale številne, tudi brezplačne dejavnosti in delavnice, ki jih bo največ v prestolnici. Organizirano je tudi otroško varstvo.

Minuli teden so počitnice uživali šolarji jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije. Zdaj se na počitnice odpravlja še druga polovica šolarjev oziroma okoli 87.300 učencev in okoli 37.000 dijakov gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja.

V času počitnikovanja mladinske organizacije po državi pripravljajo številne, tudi brezplačne dejavnosti. Največji izbor aktivnosti bodo mladi imeli v Ljubljani. Tako Mladi zmaji v mladinskih četrtnih centrih pripravljajo pustno in športno obarvan program, na Ljubljanskem gradu bodo otroci spoznavali številne srednjeveške zgodbe, ki se skrivajo za mogočnimi grajskimi zidovi. Poskrbljeno bo tudi za varstvo otrok.

Ker bodo mnogi šolarji počitnice preživeli na smučiščih, policija opozarja, na previdnost in dobro telesno pripravljenost. (Foto: Thinkstock)

Več delavnic bo potekalo tudi pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Na Krasu bodo v Kosovelovem domu v Sežani v okviru Veselih počitnic vrteli več filmskih projekcij.

Kranjski Rdeči križ tudi letos za 15 osnovnošolcev iz socialno ogroženih družin pripravlja brezplačne počitnice v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič.

Ker bodo mnogi odšli na smučišča, policija opozarja na previdnost, na nacionalnem inštitutu za zdravje pa na predhodno dobro telesno pripravljenost.

Šolarji bodo v šolske klopi znova sedli v ponedeljek, 6. marca.