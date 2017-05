Načrtujete pot v Italijo? Nikar ne pozabite veljavnega osebnega dokumenta, saj vas na meji čaka nadzor

Italija bo zaradi vrha G7 na Siciliji med 10. in 30. majem začasno uvedla nadzor na notranjih schengenskih mejah, je danes po obvestilu italijanskega veleposlaništva opozorila slovenska policija. Mejo z Italijo bo mogoče prestopiti le z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom.

Zasedanje voditeljev držav G7, ki naj bi se ga udeležil tudi ameriški predsednik Donald Trump, bo potekalo 26. in 27. maja v Taormini na Siciliji. Med drugim se ga bo udeležil tudi ameriški predsednik Donald Trump, za katerega bo to prva pot v Evropo. Dan prej se bo v Bruslju udeležil tudi vrha zveze Nato.

Na slovenski policiji še dodajajo, da bodo italijanski varnostni organi mejno kontrolo izvajali predvsem na glavnih cestnih in železniških povezavah, pa tudi na ostalih, manj prometnih povezavah in kmetijskih prehodnih mestih. Opozorili so še, da bodo zaradi postopkov kontrole na meji možni tudi zastoji.