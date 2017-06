Nadzor nad zdravljenjem 14-letnika še ni stekel, specialiste za komisijo iščejo v tujini

Nadzor nad zdravljenjem 14-letnika naj bi stekel med poletjem. (Foto: Thinkstock)

Sestava komisije za nadzor nad zdravljenjem 14-letnega dečka na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana septembra lani Zdravniški zbornici predstavlja velik izziv. "Zadeva je zelo specializirana. To v Sloveniji dela pet zdravnikov. Težko drug drugega nadzirajo," je dejal Borut Gubina, predsednik odbora za strokovno-medicinska vprašanja pri Zdravniški zbornici.

Predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik je sredi junija sicer zatrdila, da so nadzorno komisijo za primer zdravljenja 14-letnega dečka že ustanovili in da se bo nadzor predvidoma začel še ta mesec, prve ugotovitve pa da bi bile lahko znane jeseni.

"Ne gre za to, da bi kdo ta postopek zavlačeval," je opozoril Gubina in dodal, da gre za postopek, ki traja dlje časa, tudi zaradi zapletenosti zadeve, in da mora ta biti izpeljan po protokolu.

Na Zdravniški zbornici Slovenije so v zadnjega pol leta prejeli več prijav glede zdravljenja na ljubljanski pediatriji. Poleg primera smrti 14-letnega dečka septembra lani, katerega lečeči kardiolog je bil Uroš Mazić, še primer zdravljenja dveletne deklice, prav tako so se odločili za ponoven nadzor nad zdravljenjem otroka v okviru programa otroške srčne kirurgije, potem ko so prejeli pismo starša tega otroka, ki je umrl v Izraelu.