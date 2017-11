Nagrada za novinarja 24ur.com Blaža Garbajsa: 'Zgodbe, ki jih ustvarja, so v vseh pogledih izstopajoče'

Blaž Garbajs je novinarsko poroto prepričal predvsem z zgodbama o nekdanjem odvisniku in reportaži iz BiH o trpljenju psov. (Foto: 24ur.com)

Naš novinar Blaž Garbajs si je z odličnim delom in izstopajočimi novinarskimi prispevki prislužil pohvalo Društva novinarjev Slovenije. Novinarka oddaje 24UR Tjaša Dugulin pa je po mnenju društva debitantka leta.

Novinarske nagrade Čuvaj/Watchdog Društva novinarjev Slovenije, ki povezuje skoraj 1.000 članov, so edine nagrade s področja novinarstva v Sloveniji, ki jih podeljuje novinarska skupnost.

Izstopajoči pretresljivi video zgodbi

Naš novinar Blaž Garbajs je eden redkih, ki obvlada več tehnik pripovedovanja novinarskih zgodb - od videa, fotografije do besede. ''Pripoveduje s sliko. Je novinar, a z izjemnim očesom snemalca in odličnim občutkom režiserja. Čeprav vsebino ustvarja povsem sam, so zgodbe, ki jih ustvarja, v vseh pogledih izstopajoče – tako vsebinsko kot režijsko in pripovedno. Takšni sta bili zgodbi o ozdravljenem narkomanu, ki nam zaupa vse o svojem trpljenju in ponovni vrnitvi v življenje, ter o zapuščenih psih v Bosni in Hercegovini. Pripovedno, estetsko, poglobljeno in nepretenciozno pripravlja vsebine, ki jih na novičarskih portalih še kako primanjkuje,'' so podelitev priznanja obrazložili v društvu.

''Veseli me, da so tudi v Društvu novinarjev prepoznali Blaževo delo, ne samo v letošnjem letu, temveč nasploh. Njegovo delo je nekaj posebnega. Je več kot samo novinarstvo, snemalstvo ali montaža. Je pripovedovanje zgodb. Na pripoveden, izpoveden in moderen način. Poleg zgodb o ozdravljenem narkomanu in zgodbi o pobijanju potepuških psov, ko sta jo z Uršo Zupan pripravljala več mesecev in predstavljata najbrž najboljše televizijske zgodbe preteklega leta, je močno vpleten tudi v razvoj vsebin na naši spletni strani. S projektom #milenijci je pripravil serijo vrhunskih video portretov predstavnikov mlade generacije, razvija posebne formate za družbena omrežja. Blaž je eden najboljših celostnih pripovedovalcev zgodb. Ne samo v naši redakciji, ne samo v Sloveniji, temveč celo v regiji. In vesel sem, da je del naše ekipe,'' je ob tem dejal odgovorni urednik 24ur.com Denis Oštir.

Menim, da sedanja družba še kako potrebuje novinarstvo. Novinarstvo, ki med drugim s prstom pokaže na ''barabine'', razkriva nepravičnost, jasno problematizira stanje na različnih družbenih področjih, zahteva odgovore, hkrati pa navdušuje in kaže pot k spremembam na bolje. Blaž Garbajs

''Zgodba iz komune, ki jo je izpostavila porota Društva novinarjev Slovenije, nosi močno sporočilo. Brane, nekdanji odvisnik od trdih drog, se je po neizmernem trpljenju vrnil v življenje. Našel je moč, da se je rešil, in zdaj pomaga drugim v eni od komun pri nas. In ta moč, ta volja se skriva v vsakem od nas. Takšne zgodbe si zaslužijo svoj prostor v medijih, tudi spletnih. Enako velja za drugo zgodbo, ki so jo izpostavili - zgodbo o zapuščenih psih v Bosni in Hercegovini. S sodelavko Uršo Zupan sva šla po sledeh izginulih ubožcev, na račun katerih se v državah nekdanje Jugoslavije nečloveško okoriščajo dobesedno vsi, od politikov do raznih služb, ki naj bi ščitile živali. Ker nam, ki pač predrzno menimo, da imamo glave in srca na pravem mestu, ni vseeno. Četudi pravega epiloga v tej zgodbi še ni, menim, da smo storili nekaj dobrega. Dogaja se vse večji pritisk na pristojne, tudi iz strani tujih organizacij, vedno več oči je uprtih v dogajanje,'' je poudaril Blaž Garbajs in dodal, da so ''pohvale in nagrade potrditev, da delamo dobro. Vesel sem, da so v društvu prepoznali trud, ki je bil vložen, zato se jim iskreno zahvaljujem''.

Ekipa POP TV: Blaž Garbajs, Irena Joveva, Nika Kunaver, Tjaša Slokar Kos, odgovorna urednica informativnega programa, in Anže Božič. (Foto: 24ur.com)

Debitantka leta Tjaša Dugulin

V Društvu novinarjev Slovenije so v obrazložitvi nagrade debitantki leta, ki jo podeljujejo novinarjem in novinarkam, ki delajo manj kot pet let, zapisali, da je Tjaša Dugulin v tem trenutku zagotovo ena izmed najboljših mladih televizijskih novinark.

''V času sprememb medijskega prostora in poudarka na družbenih omrežjih je tista, ki razume trende. Ve, kaj je pravo vprašanje, kaj je bistvo zgodbe, kaj informacija, kaj rdeča nit in kako delati televizijo. Ko so se v času arbitraže vsi mediji ukvarjali s hektarji in ''slovenskimi'' hišami, ki so ostale na hrvaški strani, je kot prva posnela ''hrvaško'' hišo in sogovornike, ki so ostali na slovenski strani. Ko je bila večina pozornosti na Piranskem zalivu, vaseh na južni strani Dragonje in Hotizi, je naredila odličen televizijski prispevek o Tomšičevih parcelah, ki je imel izjemen odziv tudi na družbenih omrežjih,'' so med drugim zapisali v obrazložitvi nagrade.

Kdo so še ostali nagrajenci?

Nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je Društvo novinarjev Slovenije podelilo Zdenku Vrdlovcu, Dnevnik.

Nagrade za izjemne novinarske dosežke v letu 2017 pa so prejeli: Ciril Horjak, Večer, Siniševo delo, raziskovalna zgodba Vala 202, Lidija Hren z ekipo za oddajo Tarča Od sledi do razkritja, TV Slovenija in Timotej Milanov, Vestnik.

Nagradi za izjemen dosežek v novinarski fotografiji sta prejela za posamično fotografijo Andrej Petelinšek, Večer, za reportažo pa Jaka Gasar, Dnevnik.

Poleg Dugulinove je debitantsko nagrado za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, prejel tudi Delov novinar Jure Kosec.

Pohvalo porote za izjemen novinarski dosežek 2017 pa je torej prejel Blaž Garbajs, POP TV in 24ur.com; pohvalo porote za izjemen dosežek v novinarski fotografiji pa je prejel Voranc Vogel, Delo.