Najbolj ugodna smuka med počitnicami v Sloveniji – SMUČIŠČE KOPE – SAMO na 1nadan.si!

Najcenejša smuka z vključeno malico!

Smučaj med počitnicami že od 7,90 EUR dalje, v to ceno imate pa vključeno tudi toplo malico. Nakup vstopnic opravi na www.1nadan.si.

Smučišče KOPE, koroški biser se nahaja na Slovenjgraškem Pohorju. Podnevi prizorišče za vso družino, ponoči pa središče zabave na Koroškem. Letošnja novost in prednost smučišča so zelo dostopne cene celodnevnih smučarskih vozovnic, ki vključujejo tudi malico, katero si lahko privoščite v neposredni bližini smučišča in otroške proge.

Kope so odlično družinsko smučišče, proge so prilagojene za začetnike in tudi za vse tise, ki jim zavoji ne delajo težav.

Na Kopah poskrbijo, da je veselja za družine vedno dovolj. Otroci lahko na več kot 1.100 m nadmorske višine naredijo prve smučarske zavoje. Našli boste tako tekoči trak, kot krogce, ki so primerni za majhne otroke in tiste, ki se prvih zavojev še učijo. Strokovna ekipa na področju animacije, vrhunski učitelji smučanja, primerna proga in pa dobra cena so le eni izmed razlogov, zakaj se to zimo odločite za smuko na Kopah.

DNEVNA SMUKA

Dnevna vozovnica + malica (koriščenje v ponedeljek ali torek) = 11,90 EUR

Dnevna vozovnica + malica (koriščenje v sredo, četrtek ali petek) = 15,90 EUR

Dnevna vozovnica + malica (koriščenje v soboto ali nedeljo) = 26,90 EUR

Na Kopah te dni obratujejo čisto vse naprave.

Vrhunsko pripravljena podlaga.

NOČNA SMUKA

Nočna vozovnica + malica (koriščenje v ponedeljek, torek, sredo ali četrtek ) = 7,90 EUR

Nočna vozovnica + malica (koriščenje v petek ali soboto) =11,90 EUR

Na Kopah lahko smučate tudi zvečer, in sicer vsak dan v tednu razen nedelje.

OTROŠKO VARSTVO

Očka in mami – pozor! Preživita brezskrbne urice na snegu! Za vajine otroke bomo v tem času poskrbeli v prijetnem namenskem prostoru, kjer nudimo varstvo otrok, starih med tri in šest let.

Otroško varstvo je zasnovano tako, da se vaši otroci pri nas prijetno počutijo. Skrbimo za kakovost ponudbe, zagotavljamo higienske standarde in namenjamo posebno pozornost varnosti malih obiskovalcev. Med počitnicami bomo veliko na zraku, kjer bomo iskali skriti zaklad, se sankali, izdelovali snežaka, pogledali krmišče za živali, obiskali jetijevo deželo. V učilnici pa bomo plesali, peli, imeli ustvarjalno – likovne delavnice, pravljične urice, igrali družabne igre, itd.

Pripravljen otroški poligon za najmlajše obiskovalce.

ODLIČNA KULINARIKA s pridihom domačnosti

Razvajanje brbončic med ali po smuki! Naj bo to domač narezek, gobova juha z žganci ali pa Pohorski lonec, pri nas se domača kuhinja zliva z bogastvi svetovnih okusov. Posebnost nakupa vozovnic preko portala 1nadan.si je ravno topla malica, katera je že všteta v ceno vozovnice.

Gobova juha z ajdovimi žganci.





EKSKLUZIVNA prodaja najcenejših vozovnic preko portala 1nadan.si

Izognite se gneči in nakup smučarskih vozovnic opravite kar doma, iz naslonjača. Hiter in preprost nakup na www.1nadan.si. 1nadan.si kupon lahko kupiš tudi na vseh bencinskih servis Petrol po celi Sloveniji.

Naročnik oglasa je Media lab doo.