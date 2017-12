Najprej bo prišla odjuga, nato nova snežna odeja

Kot napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso), nas bo jutri in v petek dosegla odjuga. Zapihal bo jugozahodni veter, pojavile se bodo padavine, ki se bodo v petek razširile nad vso Slovenijo. V noči na soboto pa se bo meja ponekod spustila do nižin, a bo sneženje v soboto čez dan povsod ponehalo. Ohladilo se bo.

Danes bo pretežno jasno

Na Primorskem se bo začela pojavljati nizka oblačnost, najprej ob morju. Po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Najvišje dnevne temperature bodo v kotlinah z dolgotrajnejšo meglo okoli 0, drugod od 4 do 11 °C.

V četrtek prihaja odjuga

V noči na soboto se bo spet močno ohladilo. Zapadel bo nov sneg. (Foto: iStock)

Jutri se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, na severu in vzhodu pa bo še deloma jasno, po nižinah severovzhodne Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Pihati bo začel jugozahodni veter. Proti večeru se bodo v hribovitih krajih na zahodu začele pojavljati manjše padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, na Primorskem ter v prevetrenih nižinah na jugovzhodu od 2 do 5, najvišje dnevne od 2 do 10 °C.

V noči na soboto sneg do nižin

V petek bo oblačno, padavine se bodo razširile nad osrednjo, proti večeru pa nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo večinoma med okoli 800 in 1200 m nadmorske višine. Pihal bo jugozahodnik.

V noči na soboto bo naše kraje prešla hladna fronta. Za njo nas bo od severozahoda preplavil hladen zrak, prehodno se bo k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. V soboto čez dan bodo padavine povsod ponehale. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V nedeljo bo suho vreme z mrzlim jutrom.

V začetku prihodnjega tedna nove padavine

V ponedeljek bo območje visokega zračnega tlaka slabelo in nad večjim delom Evrope se bo poglobilo obsežno ciklonsko območje, ki bo krojilo vreme v Evropi do sredine prihodnjega tedna. V ponedeljek čez dan se bo od zahoda pooblačilo, padavine bodo zajele večji del Slovenije. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo do četrtka. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo.

