Najslabše plačani iz javnega sektorja gredo v torek na ulice: S 1. julijem zahtevamo višje plače

Štrukelj pričakuje polne ulice. (Foto: Miro Majcen)

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije se je odločila za protestni shod pred vladnim poslopjem, s katerim bo zahtevala, da se v pogajanjih za odpravo plačnih anomalij najprej dogovorijo za izboljšanje plač tistih z najslabšimi plačami, torej do vključno 26. plačnega razreda. Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil predsednik Branimir Štrukelj, želijo najprej zapreti pogajanja o najnižjih plačah in se potem lotiti vprašanja odprave anomalij tudi vseh drugih zaposlenih v javnem sektorju, ki so predvidene v dogovoru o odpravi anomalij.

Po Štrukljevih besedah je sicer res, da so v dogovor zapisali, da se odpravljajo anomalije vsem javnim uslužbencem, vendar nikjer v dogovoru ne piše, da se morajo za to dogovoriti hkrati. Ostala odprta vprašanja, predvsem primerjava in vrednotenje delovnih mest z univerzitetno izobrazbo, so namreč bistveno bolj kompleksna in prezahtevna, da bi jih rešili v enem tednu.

Glede opozorila vlade, da sindikalni predlogi presegajo finančni okvir, h kateremu so se zavezali, to je 70 milijonov evrov, Štrukelj pravi, da "ne bo konec sveta, če presežemo ta okvir". Država je namreč po njegovem mnenju v kondiciji, ki to omogoča, saj imamo skoraj štiriodstotno gospodarsko rast, tekoči presežek v višini 500 milijonov evrov ter izrazito povečan priliv iz davkov na dobiček.

V konfederaciji pričakujejo zvišanje plač najnižje plačanim javnim uslužbencem že s 1. julijem, in sicer za dva plačna razreda oziroma osem odstotkov.

Na ulice gredo pomočnice vzgojiteljic, srednje medicinske sestre, tehnično osebje ...

Na torkovem protestnem shodu se bodo tako po Štrukljevih besedah "z ramo ob rami" postavili uslužbenci iz plačne skupine J, pomočnice vzgojiteljic, srednje medicinske sestre, bolničarji, tehnično osebje ...

Po besedah predsednice Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelke Mlakar je protest namenjen tako vladi kot tistim sindikatom, ki vztrajajo, da je treba takoj zvišati plače tudi tistim uslužbencem z univerzitetno izobrazbo. Da njihovi člani pričakujejo višje plače s 1. julijem, je povedala tudi Irena Ilešič Čujovič iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Povišanje plač do 26. plačnega razreda zahtevajo tudi v Policijskem sindikatu Slovenije. Njegov predsednik Radivoj Uroševič opozarja, da 60 odstotkov strokovno-tehničnih delavcev v policiji in na notranjem ministrstvu prejema minimalno plačo. Tudi Tomaž Virnik iz Sindikata delavcev v pravosodju je opozoril, da so zahtevna delovna mesta v njihovi dejavnosti izjemno slabo plačana.

Podprli jih bodo tudi zaposleni na višje vrednotenih delovnih mestih. Po besedah sekretarja konfederacije Bojana Hribarja so protest solidarnostno podprli tudi v Sindikatu javnih uslužbencev Slovenije, ki se strinja, da je treba najprej urediti vprašanje najnižjih plač. Prav tako je treba te ljudi "v imenu človeka" podpreti po mnenju predsednika Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze Tomaža Sajovica.