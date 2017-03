FOTO: Najslastnejša znanilka spomladi Odprta kuhna odprla svoja vrata

Svoja vrata je danes že petič zapored odprla Odprta kuhna, kulinarična dogodivščina, ki bo vsak petek do jeseni navduševala z gurmanskimi presežki vrhunskih kulinaričnih mojstrovin. Vsak sončni petek bo razveseljevala Ljubljančane in turiste, prvega aprila bo v Celju, nato pa še v Kopru in Novi Gorici.

Od danes naprej se Pogačarjev trg v Ljubljani spreminja v gurmansko-družabno središče Slovenije. Kot je v sporočilu za javnost zapisala Špela Verbič Miklič, se "bomo družili vsak sončni petek med 10. in 21. uro, v poletnem času pa še malce dlje".

Prvega aprila bo znova zadišalo na Mestni tržnici v Celju, kjer je Odprta kuhna zadnji dve sezoni že navduševala. A, kot pravi Verbič Mikličeva, "pozimi smo si nabrali novih moči ter pobrskali za novimi idejami, tako da se Odprta kuhna vrača osvežena, popestrena in tudi nekoliko okrepljena".

Štirinajst dni kasneje, 15. aprila, bo Odprta kuhna gostovala v Kopru na Carpacciovem trgu in Taverni, 26. aprila pa na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Kulinarična karavana bo prisotna enkrat na mesec z izjemo julija in avgusta, in sicer med 10. in 20. uro.

"Takrat bo tudi naš urnik bolj počitniški in se bomo na Odprti kuhni družili le ob petkih v Ljubljani," pravi Alma Kochavy. Koncept najbolj priljubljene kulinarične tržnice ostaja enak – raznolikost, izvirnost, svežina in kakovost v jedeh z vseh koncev Slovenije in iz svetovnih kuhinj, ki jih dopolnjuje resnično bogata ponudba vin, koktajlov, piva in drugih pijač. Lani je na 40 dogodkih projekta sodelovalo kar 75 različnih ponudnikov, letos se obeta še kakšen več.

"Zadnjih nekaj mesecev smo preživeli v intenzivnih dogovorih s ponudniki in z veseljem lahko povem, da nam bo uspelo na Odprte kuhne letos pripeljati nove kulinarične zgodbe, nove chefe in nove restavracije. Mislim, da smo mejo za mednarodno kulinariko že dosegli, zato smo letos še več poudarka dali sodelovanju s ponudniki iz različnih slovenskih regij," je pojasnil direktor Lior Kochavy, a opozoril, da ekipa Odprte kuhne kljub temu nima namena v neskončnost širiti nabora ponudnikov, temveč največ dela vlaga v vzdrževanje ravni kakovosti, ki jo želijo nuditi obiskovalcem.

Kakovost na prvem mestu

"Od tega ne odstopamo in kot kulinarična tržnica se od drugih, podobnih projektov razlikujemo prav v tem, da ulično hrano za Odprto kuhno snujejo tudi v nekaterih najboljših slovenskih restavracijah, kot sta Hiša Franko in JB Restavracija," je poudaril Kochavy.



Posebnost Odprte kuhne je tudi njena zelena 'duša', saj si organizatorji ves čas prizadevajo za ukrepe za ločevanje vseh odpadkov in za uporabo povratne ali v celoti razgradljive embalaže. "Ker hrano obožujemo in cenimo, tudi viškov na Odprti kuhni ne mečemo stran. Zato sodelujemo z Zavodom Pod strehco, ki že pripravljene obroke razdeli družinam v stiski, iz še neuporabljenih sestavin pa v svoji ljudski kuhinji pripravi lastne obroke," je pojasnila Alma Kochavy.