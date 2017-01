Največ podpore za SDS, sledita SMC in DeSUS

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Vlada 2017 začenja s 33,7-odstotno podporo, kar je rahel premik v pozitivno smer, še vedno pa več kot polovica - 52,7 odstotka vprašanih, ocenjuje, da premier Miro Cerar in ministri delajo slabo. Dobrih 13 odstotkov je neopredeljenih.



Med strankami je prvo mesto rezervirano za Janševo SDS. Če bi bile volitve danes, bi zanje glasoval vsak deseti vprašani (11,1 odstotka). Nazaj na drugo mesto je skočila Cerarjeva SMC (6,5odstotka), tretji pa je tokrat Erjavčev Desus (3,5 odstotka). Sledijo Združena levica, šele peti koalicijski socialni demokrati in neparlamentarna Slovenska ljudska stranka, ki je na šestem mestu prehitela Novo Slovenijo.



Še vedno pa je daleč največ neodločenih - slabi dve tretjini vprašanih. Skoraj vsak tretji ne ve, katero stranko bi izbral. Vsak četrti ne bi izbral nobene od obstoječih strank, devet odstotkov vprašanih pa se volitev zagotovo ne bi udeležilo.

In še lestvica politikov. Tudi v novem letu suvereno vodi predsednik države Borut Pahor. Druga je tokrat evropska komisarka Violeta Bulc, tretja pa evropska poslanka SD Tanja Fajon. Sledi njen strankarski šef Dejan Židan, pa predsednik državnega zbora Milan Brglez in evropski poslanec NSi Lojze Peterle.

Prosti 2. januar, milijoni za javne uslužbence in drugi politični bonbončki pa so dvignili "rejting" predsedniku vlade Miru Cerarju, ki je skočil na 7. mesto. Tokrat je prvič na lestvici tudi Aleš Primc, ki prav v teh dneh ustanavlja stranko. Uvrstil se je na 16. mesto, pred Alenko Bratušek in prvaka opozicije Janeza Janšo. Zdravstvena ministrica Milojka Kolar pa s svojim delom nikakor ne uspe prepričati ljudi.

