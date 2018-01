Napoved pred Zlato lisico: tudi v Kranjsko Goro prihaja odjuga, lisičke bodo smučale po mokrem snegu

Po nižinah tudi v novem letu še ni prave zime. Tudi danes se bodo dnevne temperature povzpele do osem stopinj Celzija, jutri bo še topleje. Kot na Twitterju sporočajo vremenoslovci z Agencije RS za okolje in prostor, bo tudi slovenski smučarski praznik Zlata lisica, ki so jo zaradi razmer prestavili v Kranjsko Goro, pod vplivom toplega vremena. "Lisičke bodo v Kranjski Gori smučale v južnem in oblačnem vremenu. V soboto in nedeljo bo tam temperatura od 3 do 6 stopinj Celzija," pravijo. Kljub temu najverjetneje oblačno vreme ne bo pokvarilo izjemnega vzdušja.

Nasveti policije

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos je sporočil, da bo ob Zlati lisici prometna ureditev na državnih cestah predvidoma ostala nespremenjena. "V okolici prireditvenega prostora bo lahko prihajalo do krajših zastojev. Poseben prometni režim za vozila bo veljal na območju prihoda v ciljno areno – dostop bo možen samo z ustreznimi akreditacijami," sporoča. Obiskovalcem priporočajo parkiranje v Kranjski Gori in Podkorenu oziroma na površinah, ki bodo posebej označene. Za čim bolj nemoten potek prometa bodo sicer na prireditvi skrbeli policisti in reditelji.

Kaj torej pravi napoved?

(Foto: Arso)

Kakšno bo vreme pri vas?

Danes bo sicer vreme delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo ponekod po nižinah še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodni Sloveniji občasno delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v hribih zahodne Slovenije bodo občasno rahle padavine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v severni Sloveniji okoli –2, najvišje dnevne od 7 do 12, na severu okoli 5 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo pretežno oblačno, predvsem ponekod na zahodu bodo občasno rahle padavine. V vzhodnih krajih bo več sonca. Ponekod bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Razmeroma toplo bo, pravijo vremenoslovci.

Nadpovprečno toplo leto 2017, tudi na Kredarici

Na Arsu so se ob začetku novega leta ozrli nazaj in postregli z zanimivim posnetkom s Kredarice. Ta prikazuje najvišjo meteorološko postajo skozi preteklo leto. "Leto 2017 je bilo tudi glede vremena zelo bogato. Ker je dobro pogledati na vse skupaj z razdalje, smo pripravili posnetek dogajanja, ki ga je posnela naša spletna kamera na Kredarici, s pogledom na Ljubljansko kotlino. Posnetek je sestavljen iz 365 dnevnih slik. Zgornji graf prikazuje gibanje povprečne dnevne temperature, spodnji graf pa višino snežne odeje," so pojasnili.

Na Kredarici je bilo leto, kljub relativno hladni zimi, nadpovprečno toplo (0,8 stopinje Celzija nad povprečjem), padavin je bilo 10 odstotkov več od povprečja, prav tako je bilo število sončnih ur za okoli 100 ur večje od dolgoletnega povprečja. Posebnost preteklega leta je bila tudi, da je bilo decembra veliko snega. Višina snežne odeje je bila podobna (nad 300 centimetrov) kakor aprila ob koncu zime 2016/2017. Najnižja povprečna dnevna temperatura je bila izmerjena 6. januarja –23, najvišja 16 stopinj Celzija pa 27. julija.

"Naj vam bo vreme tudi v novem letu naklonjeno. Srečno 2018!" so še zaključili.