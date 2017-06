Zaradi del na viaduktu Ravbarkomanda proti Ljubljani je nastal že 15-kilometrski zastoj

Na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani je nastal zastoj, dolg približno 15 kilometrov, poroča prometni-informacijski center. Promet skozi zaporo proti Ljubljani poteka samo po enem pasu. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti Razdrto–Postojna–Unec.

Zaradi obnove viadukta Ravbarkomanda na primorski avtocesti med Uncem in Postojno promet poteka po dveh zoženih pasovih. Dela bodo trajala do pozne jeseni. "Zaradi nepričakovanih dogodkov so možne spremembe voznih pasov," opozarjajo na Promet.si.

Nesreči sta se zgodili tudi na pomurski in štajerski avtocesti; zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti zaprt prehitevalni pas. Zastoj je dolg približno kilometer. Na štajerski avtocesti pa je pred priključkom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, zastoj je dolg okoli 500 metrov.

Zaradi začetka počitnice je ob koncu tedna pričakovati močno povečan promet

S pričetkom počitnic je tudi ob koncih tedna pričakovati močno povečan promet, napovedujejo na prometno-informacijskem centru. Promet bo obremenjen predvsem od Avstrije in Italije proti slovenskemu in hrvaškemu primorju ter nazaj. "Ta konec tedna se poleg počitnic v delih Nemčije, Avstrije in Švice, začenjajo počitnice tudi v Belgiji ter na Slovaškem in Češkem. Ves čas bodo obremenjeni vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj Gruškovje in mejni prehodi v Istri. Zastoji bodo tudi pred predorom Karavanke," so zapisali na Promet.si.

Poletnim zastojem na Gruškovju se vozniki lahko izognejo z izbiro alternativnih poti. Največja verjetnost zastoja pred mejnim prehodom Gruškovje je od petka, 30.6. od 22. ure do sobote, 1.7. do 20. ure.