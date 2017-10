FOTO: Naš gorski biser Julijci med najlepšimi regijami sveta

Leta 2014 je znameniti turistični vodič Lonely Planet med najlepša mesta uvrstil Ljubljano, v letu 2018 pa so mesto med desetimi najlepšimi regijami, ki jih je treba nujno obiskati dobile naše Julijske Alpe. Kot so zapisali, se "gorski biser v spregledanem kotičku Evrope" lahko kosa s Chamonixom ali Zermattom, le da je turistična gneča tukaj bistveno manjša. Pred leti so Julijci privabljali le hribolazce. "Nekoč primerne le za neustrašne, Julijske Alpe počasi odpirajo vrata vsakemu popotniku," so zapisali na spletni strani Lonely Planet.

Več kot tretjina Julijskih Alp je vključena v Triglavski narodni park. Od leta 2003 pa so v sklopu Unescovega programa "Človek in biosfera" razglašene za biosferni rezervat.

Med biseri, ki so vredni obiska, so poleg Blejskega in Bohinjskega jezera predlagali še Vršič, Triglavski narodni park, Radovljico, Kranj in Kamnik. Med top točke, ki jih je treba videti, pa so uvrstili tudi Loški grad, muzej čebelarstva, Linhartov trg v Radovljici in Blejski vintgar. Veliko pozornosti so namenili tudi drugim slovenskim znamenitostim, kot je Postojnska jama.

Pišejo tudi o prihajajoči smučarski sezoni na slovenskih smučiščih (Kranjska Gora, Vogel, Kanin), ki nudijo "odlično razmerje med ceno in kakovostjo storitev" in odlično vzdrževane proge, na katerih ni veliko gneče. Upamo lahko, da se bo razglasitev Julijskih Alp med najlepše predele sveta pokazala tudi pri letošnjem obisku belih strmin.

Vodič vsako leto izda priporočila za popotnike. Letos so Julijske Alpe uvrstili na tretje mesto svetovnih turističnih regij, takoj za severnoirsko obalo z Belfastom skupaj z Velikanovo potjo in Aljasko za ljubitelje bolj mrzlih krajev. Priporočajo tudi potovanje v Čile, ki bo prihodnje leto praznoval 200 let samostojnosti, špansko Sevillo, ki je iz metropole ponovno oživela svojo umetniško preteklost in estonsko prestolnico Talin. Poleg tega predlagajo še obisk kanarskega otoka Lanzarote in ameriške zvezne države Arizona.