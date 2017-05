Potica je postala slavna

Ameriška prva dama Melania Trump in papež Frančišek sta se v sredo na srečanju pošalila na račun prehranjevalnih navad ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zmeda, ki je nastala glede vprašanja, ali sta se pogovarjala o pici ali slovenski potici, je odmevala v svetovnih medijih in sprožila splošno zanimanje za potico.

Melania in Donald Trump v Vatikanu (Foto: AP)

Ameriški časnik Washington Post je slovensko potico opisal kot "sladek kruh z orehi", za peko katerega je treba kar nekaj truda. Objavili so tudi recept za orehovo potico. Za nameček so k članku pripeli tudi tvit našega urednika Denisa Oštirja, ki je postregel s statistiko Googlovih iskanj v ZDA. Ta jasno kaže na nenaden poskok zanimanja za potico oziroma potizzo.

Vanity Fair: Videti je bolj okusno kot zapečen zrezek in čips, ki ju običajno obeduje Trump

Revija Vanity Fair pa je ocenila, da je potica videti okusnejša kot zapečen zrezek in čips, ki ju običajno obeduje Trump.

Po Guardianovem poročanju se potica na mizah Slovencev najpogosteje znajde ob veliki noči in božiču, papež Frančišek pa je njen velik ljubitelj. Kot je pojasnil vatikanski tiskovni predstavnik, papež na srečanjih s Slovenci vedno omeni potico. Potico je v 16. stoletju v svojih zapisih omenil Primož Trubar in je pomemben del slovenske zgodovine, dvakrat se je že znašla tudi na slovenskih znamkah, je še poročal britanski Guardian.

Papež Frančišek je poskrbel, da je ves svet izvedel za potico. (Foto: Thinkstock)

Huffington Post postregel z receptorm in fotogalerijo

Huffington Post je svoje bralce napotil k receptu za potico na spletni strani New York Timesa, v fotogaleriji pa objavil obsežno zbirko fotografij potic z Instagrama slovenskih navdušencev nad kulinariko in fotografijo. Poleg orehovega sta Huffington Post in revija People omenila še makov, pehtranov, lešnikov, čokoladni in medeni nadev za potico. Fotografijo makove potice pa je ob receptu za orehovo objavil še The West Australian, ki je še izbrskal ime "orehnjača".

Mashable pa je objavil zbirko tvitov, v katerih so se uporabniki šalili na račun Trumpa in potice, v prispevku pa so se hudomušno spraševali, ali se je z vprašanjem papež pošalil na račun Trumpove teže.

O slovenski potici so poročali še številni drugi mediji, kot so časnik Independent, revija Time in televizija Fox News.