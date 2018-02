Nastopilo je obdobje ostrega mraza, kakršnega to zimo še ni bilo. Po napovedih bo vztrajal vse do četrtka

Slovenijo je danes od severovzhoda dosegel zelo mrzel zrak. Predvidoma do četrtka bo zelo mrzlo, tudi do več kot minus 15 stopinj Celzija. V večjem delu države bo srednja dnevna temperatura pod -7 stopinj Celzija, kar je okoli 10 stopinj manj, kot je povprečje za ta čas. Občutek mraza bo še stopnjeval severovzhodni veter, na Primorskem pa močna burja.

Arso je zaradi močne burje in ostrega mraza za vse dni do četrtka izdal oranžno opozorilo za celo Slovenijo. Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo do noči na torek ponekod presegali hitrost 100 km na uro.

Vremensko opozorilo pred burjo in ostrim mrazom. (Foto: Arso)

Vozniki, previdno na cestah!

Prometnoinformacijski center voznike obvešča, da je zaradi močne burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti Kastelec–Kozina.

Na Primorskem vozite previdno med Postojno in Razdrtim zaradi močnega vetra in snežnih nanosov.

Zaradi burje 2. stopnje je na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica, med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo, prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Zaradi burje 1. stopnje pa je na regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava –Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Stanje na cestah lahko ves čas spremljate na straneh Prometnoinformacijskega centra.

Slovenijo in tudi sosednje pokrajine bo danes od severovzhoda dosegel zelo mrzel zrak. Predvidoma do četrtka bo zelo mrzlo, tudi do več kot minus 15 stopinj Celzija. (Foto: iStock)

V alpskih dolinah do -18 stopinj Celzija

Danes bo sicer zmerno do pretežno oblačno. Ponekod na jugu bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -8 do -5, po nižinah Primorske okoli 0 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva delno jasno, čez dan se bo od vzhoda pooblačilo. Predvsem v južni Sloveniji bo lahko rahlo snežilo. Mrzel severovzhodni veter se bo še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -15, v alpskih dolinah do -18, na Goriškem in ob morju okoli -4, najvišje dnevne od -8 do -5, po nižinah Primorske okoli 0 stopinj Celzija.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem delno jasno. Veter bo postopno slabel. V sredo bo precej jasno, jutro bo zelo mrzlo.

Preverite, kakšno bo vreme v vašem kraju!

Takšen mraz v tem delu leta nastopi le nekajkrat na stoletje

Podobno mrzlo je bilo nazadnje januarja lani, ob koncu februarja pa nazadnje leta 2005. Dolgoletni nizi uradnih meteoroloških meritev v Sloveniji namreč kažejo, da podobno mrzlo vreme v tem delu leta, ob prehodu iz meteorološke zime v meteorološko pomlad, nastopi nekajkrat na stoletje.

Ob zelo mrzlem vremenu se morajo pred vključitvijo v promet vozniki še bolje pripraviti kot sicer v zimskih razmerah in voziti še bolj previdno. Mraz in slabo vreme namreč posežeta v delovanje motorja, mehanike in vplivata na vidljivost, so opozorili na AMZS. Posebno skrb v mrzlem vremenu velja nameniti stanju akumulatorja in tekočinam v avtomobilu.

Na prihajajoče zelo nizke temperature se pripravljajo tudi zimske vzdrževalne službe po Sloveniji, ki bodo morale poseči po drugačnih posipnih materialih. Za temperature pod minus 22 stopinj Celzija je to drobljenec. Tudi zimske službe voznike pozivajo k dodatni previdnosti in strpnosti v prometu.

Sicer pa za vse, ki se v zelo mrzlem vremenu gibljejo na prostem, ni odveč opozorilo o previdnosti. V mrazu so bolj ranljivi majhni otroci, starejši in kronični bolniki. Posebno skrb velja nameniti tudi živalim.